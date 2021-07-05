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В европейских ПХГ самый низкий уровань газа за всю историю наблюдений

05.07.21 10:02
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Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы медленно приближается к экватору. По данным Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 3 июля уровень запасов газа достиг 48,3%.

Темп заполнения хранилищ на прошлой рабочей неделе (с 28 июня по 2 июля) был в среднем на 25% ниже среднего показателя за последние пять лет. Это немного живее, чем неделей раньше (-38%), но все еще в разы ниже целевого уровня нормального восстановления запасов.

Нынешний уровень запасов на 15,5 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет на эту дату (63,82%), а также самый низкий за историю наблюдений.

До конца кампании по закачке газа в подземные хранилища (средний срок перехода европейских "подземок" от закачки к отбору - 20 октября) остается чуть больше ста дней, и далее этот разрыв будет только расти. За май и июнь отставание выросло на 4 пункта. При сохранении этих темпов к зимнему сезону уровень запасов едва достигнет 70% при норме 92%.

Европа ожидает обострения дефицита газа - уже 6 июля остановится до 10 июля магистраль "Ямал-Европа", которая прокачивает в сутки около 100 млн куб. м газа. С 13 по 23 июля пройдет ежегодное техобслуживание газопровода "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки).

На прошлой неделе - только в ожидании будущих ремонтов, а не от самих ремонтов - спотовая цена газа в Европе (контракт с поставкой "на сутки вперед" на площадке TTF в Нидерландах) взлетала до $450 за тысячу кубометров. Контракт с поставкой в понедельник скорректировался до $441.

Вплоть до 2019 года на время ремонта "Северного потока" и "Ямала - Европы" "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены. Однако в этом году ситуация противоположная - хранилища полупустые. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ "Газпрома" от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс.

МинПром

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