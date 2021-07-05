Венгрия начнет получать газ в обход Украины Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, по которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину.



Национальное телевидение Сербии сообщило о сварке "золотого" стыка газопровода на границе двух стран.



Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября (с начала нового газового года).



Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина. Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.



Сейчас реализуется первый этап создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд куб. м в год. Он предусматривает строительство 15 км линейной части.



Венгрия в 2020 году получила 8,637 млрд куб. м российского газа.



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