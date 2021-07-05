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НКРЭКУ покровительствует манипуляциям на оптовом рынке электроэнергии

05.07.21 11:39 , РБК Украина
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Обвал цен на оптовом рынке электроэнергии (в сегменте "на рынке на сутки вперед") стал следствием махинаций трейдеров и поставщиков, которые могут действовать под покровительством регулятора НКРЭКУ.

Об этом сообщил генеральный директор "Д. Трейдинг" Виталий Бутенко.

"Падение цен на РСВ - это результат бесконтрольных манипуляций со стороны поставщиков/трейдеров электроэнергией, которые вполне "законно" занимаются манипуляциями на рынке РСВ под "покровительством" регулятора", - сообщил В.Бутенко.

Он подчеркнул, что об этом уже открыто говорят на заседаниях СНБО, в кабинетах исполнительной и законодательной власти.

По его словам, одна из самых распространенных спекулятивных схем заключается в том, что трейдеры благодаря пробелам в законодательстве и несовершенстве правил работы на рынке электроэнергии, которые установил регулятор, скупают на аукционах электроэнергию в АЭС, Гарпока и "Центрэнерго" не для конечного промышленного потребителя, а для перепродажи на РДН.

"Даже поверхностный анализ показывает на сколько массовыми и "бесстрашными" стали манипуляции со стороны трейдеров-спекулянтов, которые чувствуют защиту регулятора. Эта ситуация длится более года и стала возможной после того, как регулятор изменил правила работы рынка электроэнергии", - подчеркнул В.Бутенко.

Напомним, накануне НКРЭКУ выразила возмущение уменьшением заработка приближенных к себе трейдеров из-за отказа реальных производителей - ТЭС и АЭС - продавать ток спекулянтам на РДН, и переходом на двусторонние договоры напрямую с потребителями.

При этом за несколько недель до этого руководство НКРЭКУ и комитета ВР по вопросам энергетики на заседании СНБО призвали всех участников переходить на двусторонние договоры.

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