Сентравис инвестирует в экологию и энергоэффективность 140 млн грн В 2021 году "Сентравис" инвестирует в экологию и энергоэффективность 140 млн. грн. Об этом генеральный директор компании Юрий Атанасов рассказал во время открытого обсуждения "Зеленый переход в промышленности: как сделать экологию частью стратегии".



"В этом году мы направляем 140 млн. грн на проекты, связанные с экологией и энергоэффективностью. Это приблизительно 4 млн. евро, а общие инвестиции составляют 8 млн. евро. То есть это 50% очень нужных нам денег", – уточнил Ю.Атанасов.



В частности, предприятием запланирована комплексная реконструкция участка химической обработки труб, строительство системы реагентной очистки кислотных стоков, а также переход на автономные модульные котельные.



Существенные вложения в экологию – вопрос конкурентоспособности предприятия: 95% продукции "Сентравис" идет на экспорт. Среди клиентов компании – такие мировые лидеры, как BMW, Alstom, Linde, Samsung, Volkswagen. Соответственно, "Сентравис" стремится соответствовать требованиям заказчиков, и в части соблюдения международных экологических стандартов производственные процессы компании регулярно проходят соответствующие аудиты и сертификации.



Например, сейчас "Сентравис" готовится к очередному экологическому аудиту согласно стандарту ISO 14000 – группы стандартов экологического менеджмента, которые помогают организациям свести к минимуму влияние на внешнюю среду.



Также и руководство, и сотрудники компании придерживаются принципа, что начинать нужно с себя. Поэтому "Сентравис", к примеру, отказался от закупок дешевой китайской нержавеющей стали.



"Китайская технология – самая грязная. Энергозатратное производство происходит методом обогащения никеля из "бедных" пород руды, которая добывается в Индонезии", – прокомментировал Ю.Атанасов.



"Сентравис" покупает сталь, произведенную в электропечах с использованием большого количества лома. Такое производство отвечает современным европейским требованиям.



Кроме того, компания внедрила раздельный сбор отходов на своем производстве. Под каждый вид отходов установлены отдельные контейнеры и стойки. Это помогает увеличить объем вторичной переработки и снизить нагрузку на полигоны с мусором.



"Сентравис" – один из крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб. Компания основана в 2000 году. Производственные мощности расположены в г. Никополь (Днепропетровской области). "Сентравис" входит в топ-10 мировых игроков, поставляет продукцию Thyssenkrupp, BMW, Alstom, Linde, Samsung, Volkswagen и другим компаниям. На предприятии работает более 1 400 сотрудников.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



