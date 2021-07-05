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Сентравис инвестирует в экологию и энергоэффективность 140 млн грн

05.07.21 09:03 , Металлургпром
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В 2021 году "Сентравис" инвестирует в экологию и энергоэффективность 140 млн. грн. Об этом генеральный директор компании Юрий Атанасов рассказал во время открытого обсуждения "Зеленый переход в промышленности: как сделать экологию частью стратегии".

"В этом году мы направляем 140 млн. грн на проекты, связанные с экологией и энергоэффективностью. Это приблизительно 4 млн. евро, а общие инвестиции составляют 8 млн. евро. То есть это 50% очень нужных нам денег", – уточнил Ю.Атанасов.

В частности, предприятием запланирована комплексная реконструкция участка химической обработки труб, строительство системы реагентной очистки кислотных стоков, а также переход на автономные модульные котельные.

Существенные вложения в экологию – вопрос конкурентоспособности предприятия: 95% продукции "Сентравис" идет на экспорт. Среди клиентов компании – такие мировые лидеры, как BMW, Alstom, Linde, Samsung, Volkswagen. Соответственно, "Сентравис" стремится соответствовать требованиям заказчиков, и в части соблюдения международных экологических стандартов производственные процессы компании регулярно проходят соответствующие аудиты и сертификации.

Например, сейчас "Сентравис" готовится к очередному экологическому аудиту согласно стандарту ISO 14000 – группы стандартов экологического менеджмента, которые помогают организациям свести к минимуму влияние на внешнюю среду.

Также и руководство, и сотрудники компании придерживаются принципа, что начинать нужно с себя. Поэтому "Сентравис", к примеру, отказался от закупок дешевой китайской нержавеющей стали.

"Китайская технология – самая грязная. Энергозатратное производство происходит методом обогащения никеля из "бедных" пород руды, которая добывается в Индонезии", – прокомментировал Ю.Атанасов.

"Сентравис" покупает сталь, произведенную в электропечах с использованием большого количества лома. Такое производство отвечает современным европейским требованиям.

Кроме того, компания внедрила раздельный сбор отходов на своем производстве. Под каждый вид отходов установлены отдельные контейнеры и стойки. Это помогает увеличить объем вторичной переработки и снизить нагрузку на полигоны с мусором.

"Сентравис" – один из крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб. Компания основана в 2000 году. Производственные мощности расположены в г. Никополь (Днепропетровской области). "Сентравис" входит в топ-10 мировых игроков, поставляет продукцию Thyssenkrupp, BMW, Alstom, Linde, Samsung, Volkswagen и другим компаниям. На предприятии работает более 1 400 сотрудников.

МинПром

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