US Steel обвиняют в 12 тысячах случаев загрязнения воздуха Две экологические группы обратились в федеральный суд США, обвинив металлургическую компанию US Steel в двенадцати тысячах случаев загрязнения воздуха на своих заводах в Питтсбурге в рамках судебного процесса против компании, начатого в 2019 году.



Иск возник в результате пожара в канун Рождества 2018 года на заводе US Steel в Клэртоне, который привел к сбою средств контроля за загрязнением окружающей среды. В течение трех месяцев после инцидента компания эксплуатировала завод в Мон-Вэлли без этого оборудования.



Согласно иску, поданному PennEnvironment и Советом по чистому воздуху в окружной суд США в Западном округе Пенсильвании, US Steel нарушила Закон о чистом воздухе более 12 000 раз в 2018 и 2019 годах. Теперь экологи запрашивают суммарное судебное решение, чтобы подтвердить это как факт по делу.



"Мы хотим, чтобы суд установил, что эти нарушения имели место, поэтому, как только мы это выясним, мы сможем двигаться дальше и решить, что мы собираемся делать, чтобы привлечь к ответственности US Steel", - сказала Эшли Димер, заместитель директора PennEnvironment.



Согласно жалобе, каждое из 12 000 нарушений, связанных с загрязнением воздуха, влечет возможное наказание в размере до 100 000 долларов США. Экологи требуют назначения независимого наблюдателя судом для контроля за соблюдением экологических требований в US Steel.



US Steel заявила, что не может комментировать незавершенный судебный процесс. "Однако с 2018 года мы потратили более 300 миллионов долларов на улучшение состояния окружающей среды в долине Мон, что отражает лишь часть наших обязательств по защите окружающей среды", - заявила представитель компании Аманда Малковски.



