Добыча угля за 5 месяцев выросла на 17% Угледобывающие предприятия Украины в январе-мае 2021 года увеличили добычу рядового угля на 16,8% (на 1,84 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 12,79 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.



Столь высокая положительная динамика прежде всего вызвана низкой базой сравнения из-за значительного снижения спроса на уголь и его добычи в период первой волны пандемии COVID-19 весной прошлого года.



В том числе угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, за пять месяцев текущего года нарастили добычу в 2,3 раза (на 1,47 млн тонн) – до 2,58 млн тонн, что во многом связано с возвратом из аренды ДТЭК активов "Добропольеуголь".



Шахты Донецкой области за пять месяцев обеспечили добычу 5,4 млн тонн угля (+25,7% к январю-маю 2020 года), Луганской – 112,7 тыс. тонн (+43,9%), Днепропетровской – 6,72 млн тонн (+11,1%), Львовской – 561,2 тыс. тонн (+7,1%), Волынской – 4,5 тыс. тонн (-62,5%).



В мае 2021 года добыча рядового угля в стране увеличилась на 59% (на 895,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 2,41 млн тонн.



Украина в 2020 году сократила добычу рядового угля на 7,7% (на 2,41 млн тонн) по сравнению 2019 годом – до 28,82 млн тонн, в том числе добыча предприятий Минэнерго снизилась на 19,5% (на 693,5 тыс. тонн), до 2,87 млн тонн.



Ранее сообщалось, что цены на энергетический уголь выросли до максимальных уровней за 10 лет.



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