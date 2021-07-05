Порт Южный перевалил на 15% больше грузов Госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" в июне текущего года перевалило 1,68 млн тонн грузов, что на 219 тыс. тонн, или 15%, превышает плановый показатель.

Об этом говорится в сообщении порта, передает Интерфакс-Украина.



В июне ГП загрузило на суда 1,27 млн тонн экспортного железорудного сырья, а в целом экспорт составил 1,32 млн тонн грузов.



Кроме того, через мощности предприятия прошло 351 тыс. тонн импортного груза - в основном коксующийся уголь.



"Мы наблюдаем рост объемов грузов, но есть много непростых задач. Сегодня наши ключевые задачи - обновить производственные мощности и повысить продуктивность", - отметил директор "Южного" Александр Олийнык.



Отмечается, что в июне грузооборот госстивидора вырос на 25% по сравнению с маем 2021 года.



Количество обработанных судов за прошлый месяц составило 21 (+10% по сравнению с маем 2021 года), полувагонов - 21,54 тыс. (+40% по сравнению с маем 2021 года).



ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости.



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