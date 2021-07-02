Российские металлурги заявили о падении производства из-за экспортных пошлин Введение экспортных пошлин на металлы может привести к сокращению производства стального проката и чугуна за 5 месяцев на 1,2 млн тонн при условии сохранения текущей рыночной конъюнктуры, предупредила ассоциация металлургических компаний "Русская сталь".



Экспортные поставки сталепроизводителей могут упасть на 1 млн тонн (552 млн долл.), говорится в сообщении.



При условии снижения мировых цен на сталь объем производства металлопроката и чугуна будет снижен более, чем 1,2 млн тонн, а экспорт сократится приблизительно на 2,5 млн тонн (около $1 млрд).



По оценкам ассоциации, прибыль компаний, входящих в "Русскую сталь", упадет на 150 млрд рублей при сохранении текущей конъюнктуры и на 180 млрд рублей - при снижении мировых цен на сталь. При этом общее снижение отчислений в госбюджет составит около 30 млрд рублей и 51 млрд рублей соответственно.



Рост мировых цен, напротив, способствовал росту прибыли металлургов, так что в первом полугодии 2021 года налоговые платежи участников "Русской стали" должны были удвоиться в годовом измерении, со 100 млрд рублей до 200 млрд рублей.



"А прогноз в целом по 2021 года до введения пошлин позволял говорить о росте налоговых поступлений в бюджетную систему страны на 250 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Дополнительные налоговые поступления в бюджет можно было бы направить на оказание адресной помощи потребителям металлопродукции, участвующим в реализации проектов по государственному заказу", - говорится в заявлении.



В ассоциации отметили, что понимают озабоченность правительства в связи с ростом цен на внутреннем рынке, но считают введение пошлин избыточным решением и вредным для отрасли. Там констатировали, что решение о введении пошлин с металлургами не обсуждалось.



"Русская сталь" "считает целесообразным доработать и уточнить постановление совместно с представителями отрасли в целях снижения негативного влияния на развитие отечественной черной металлургии".



25 июня правительство выпустило постановление о введении с 1 августа по 31 декабря экспортной пошлины на черные и цветные металлы. Пошлины будут состоять из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.



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