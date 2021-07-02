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С 1 июля Украина существенно нарастила импорт природного газа

02.07.21 17:39 , Бизнес Цензор
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Украина с 1 июля существенно нарастила импорт природного газа, что позволило увеличить объемы его закачки в подземные хранилища (ПХГ). Об этом сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"С начала июля значительно увеличился импорт газа в Украину. Сейчас он составляет 15,8 млн кубометров в сутки", – написал С.Макогон.

Он уточнил, что 91% поступает из Венгрии, 7% – из Словакии, 2% – из Польши.

"Дополнительные поступления позволят увеличить закачку газа в ПХГ для обеспечения прохождения следующего отопительного сезона", – добавил Макогон.

Согласно расчетам агентства Интерфакс-Украина на основании данных АО "Укртрансгаз", среднесуточная закачка в ПХГ на протяжении июня составила 19,1 млн кубометров, тогда как 1 июля она возросла в 1,8 раза (на 15,1 млн кубометров) – до 34,2 млн кубометров.

Сохранение таких темпов закачки на протяжении текущего месяца позволит пополнить хранилища более чем на 1 млрд кубометров газа и войти в август с запасами около 17,3 млрд кубометров.

С окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 1 июля 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 6,3% (на 958,6 млн кубометров) – до 16,25 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что Украина в мае 2021 года импортировала из стран Европы 8,47 млн кубометров природного газа, что в 9 раз меньше, чем в апреле, а по сравнению с маем прошлого года импорт газа упал в 158 раз (с 1,34 млрд кубометров).

Как сообщалось, ранее бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что компания еще не решила, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища страны.

Согласно отчету ргорегулятора НКРЭКУ, "Нафтогаз Украины" в 2020 году импортировал всего 0,57 млрд кубометров газа, по сравнению с 6,79 млрд кубометров в 2019 году.

Располагая значительными запасами газа в хранилищах, Украина в 2021 году почти не осуществляет его импорт – за первый квартал он составил всего 0,5 млрд кубометров, что в 5,7 раза меньше, чем в январе-марте 2020 года.

МинПром

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