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За 6 месяцев Украина наторговала черными металлами на сумму свыше 6 млрд долл.
02.07.21 16:35 , Металлургпром
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В течение первого полугодия 2021 года из Украины было экспортировано 9,86 млн тонн черных металлов на общую сумму 6,11 млрд долларов США. По сравнению с предыдущим годом отмечается рост экспортных поставок в физическом выражении на 6,1%, в денежном - рост поступления валютной выручки на 56,7%. Экспорт металлолома лома составил 230,9 тыс. тонн (значительный рост), чугуна - 1478,6 тыс. тонн (+ 0,6%) и полуфабрикатов (квадратной заготовки, слябов и т.п.) – 3 636,8 тыс. тонн (- 0 2%).
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