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АМКУ отдал французской Total шесть СЭС на западе Украины

02.07.21 15:53 , Металлургпром
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Французская компания, акционером которой является четвёртая по объёму добычи нефтегазовая компания в мире, получила контроль над суммарной мощностью украинских солнечных электростанций в 103,5 МВт.

Французская компания Total Eren SA получила разрешение на приобретение контрольной доли в уставном капитале компаний-операторов шести солнечных электростанций на западе Украины - "Энерджи Спейс", "Терновица Солар Плюс", "Санлайт Дженерейшн", "Терновица Солар", "Энергопостач-Плюс" и "Лайтфул". Соответствующее решение было принято Антимонопольным комитетом Украины 1 июля.

Львовская компания "Энерджи Спейс" оперирует солнечнными электростанциями 5,94 МВт и 5,797 МВт; "Терновица Солар" - 13 МВт и 15,5 МВт; "Терновица Солар Плюс" - 12,8 МВт и 15,3 МВт; "Санлайт Дженерейшн" - 5,94 МВт и 5,797 МВт; "Энергопостач-Плюс" - 5,94 МВт и 5,797 МВт и "Лайтфул" - 5,94 МВт и 5,797 МВт.

Total Eren является специализированной дочерней компанией EREN Groupe, независимым производителем электроэнергии, который разрабатывает, финансирует, инвестирует, строит и эксплуатирует электростанции с ВИЭ (солнечные, ветровые, гидроэнергетические) во всем мире.

С декабря 2017 года TotalEnergies, французская нефтегазовая компания, четвёртая по объёму добычи в мире после Royal Dutch Shell, British Petroleum и ExxonMobil, является акционером Total Eren. В Украине компания на сегодня строит мощности ветроэнергетики 247,5 МВт.

По прогнозу аналитиков, доля иностранных инвесторов в установленной мощности электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии в Украине, к лету 2020 года составит более 30%, а размер иностранных инвестиций в сектор достигнет 2,5 млрд евро.

МинПром

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