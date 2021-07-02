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Из-за лесных пожаров канадская Cameco приостановила добычу урана

02.07.21 15:35 , Металлургпром
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Канадская Cameco приостановила добычу урана на своей шахте Cigar Lake мощностью более 8 000 тонн уранового концентрата в год в Саскачеване в качестве меры предосторожности из-за лесного пожара, который в настоящее время горит поблизости от шахты, сообщила компания 1 июля.

Неделя аномального зноя на западном побережье США и в Канаде привела к сотням внезапных смертей. Только в провинции Британская Колумбия число погибших от причин, связанных с устойчиво высокой температурой, приближается к полутысяче, сообщают СМИ Канады со ссылкой на полицию.

Оператор шахты Cameco заявил в своем заявлении, что "тепловой купол", который недавно установился над западной Канадой, вызвав чрезвычайно жаркую и сухую погоду, "осложнил ситуацию".

Феномен "теплового купола" привел к резкому повышению температуры на северо-западе Тихого океана за последнюю неделю. На западе Канады из-за аномальной жары почти полностью уничтожен городок Литтон, где температура на днях поднималась до 50 градусов. Спасители сообщили, что огонь разрушил 90% строений, муниципальных и частных.

В заявлении говорится, что компания эвакуирует с объекта примерно 230 второстепенных сотрудников. Решение было принято после консультаций с представителями Агентства общественной безопасности Саскачевана по борьбе с пожарами.

Рудник расположен в северной части провинции, в настолько удаленном районе, что рабочих привозят на место и обратно на самолетах.

По словам Cameco, на объекте останется около 80 основных сотрудников, чтобы "поддерживать объект в безопасном состоянии".

Это уже третий раз за 16 месяцев, когда Cigar Lake временно закрывают. Первый был в марте 2020 года из-за роста числа случаев коронавируса. Рудник возобновил работу в сентябре.

Второй был в декабре, опять же из-за пандемии. Производство Cigar Lake было приостановлено до его перезапуска в апреле.

Рудник принадлежит Cameco (50,025%), Orano Canada (37,1%), Idemitsu Canada Resources (7,875%) и TEPCO Resources (5,0%) и управляется Cameco.

МинПром

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