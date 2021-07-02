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НКМЗ изготовил для комбината Liberty Galati вторую партию сегментов слябовой МНЛЗ

02.07.21 15:16 , Металлургпром
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Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) изготовил в июне для металлургического комбината Liberty Galati (Румыния) вторую партию из пяти сегментов слябовой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Первые пять таких сегментов были изготовлены и отправлены румынским металлургам в марте нынешнего года.

Целиком такие сегменты в страну дальнего зарубежья за два последних десятилетия НКМЗ поставляет впервые. Прежде для Liberty Galati завод выпускал только отдельные элементы данной номенклатуры.

В 2020 году румынские металлурги заключили с дивизионом металлургического и шахтно-проходческого оборудования НКМЗ контракт на изготовление десяти сегментов.

Сегмент – один из наиболее ответственных узлов слябовой МНЛЗ, который предназначен для поддержки и перемещения непрерывнолитого слитка широкого прямоугольного профиля.

Данный проект новокраматорцы выполнили по инжинирингу заказчика, который заложил высочайшие требования к этому оборудованию, как по долговечности его отдельных узлов, так и по точности его изготовления. При этом некоторые узлы сегмента были усовершенствованы. Так, в узлах роликов добавлены дополнительные осевые каналы охлаждения, что позволяет существенно увеличить термоусталостную прочность поверхности роликов и, соответственно, долговечность. Также изменены механизмы регулировки величины раствора между роликами сегмента, что позволило увеличить диапазон типоразмеров отливаемых слябов.

МинПром

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