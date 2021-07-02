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Нормы налогового законпроекта неприемлемы для экономики Украины – ФРУ

02.07.21 14:54 , РБК Украина
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Нормы закона о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который Верховная Рада проголосовала в первом чтении, являются неприемлемыми для экономики страны, он должен быть доработан.

Об этом заявил председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

"Это даже не вопрос неприемлемости для бизнеса. Его нормы неприемлемы для развития вообще украинской экономики", - сказал Д.Олейник.

Он подчеркнул: бизнес-сообщество, в том числе Федерация работодателей, предоставляла свои предложения по доработке законопроекта, но они не были учтены. Но предложенное правительством повышение налогов является неприемлемым во время нынешнего кризиса.

"Нельзя во время кризиса увеличивать нагрузку на ведение экономической деятельности", - отметил Д.Олейник.

В частности, по его мнению, от принятия законопроекта пострадает сфера жилищного строительства.

"Например, есть норма о налогообложении продажи квартир, в том числе в новостройках. Один из драйверов экономики - это жилищное строительство. Там цемент, металл, рабочие места и т.д. Зачем это в этот период повышать налоги? Вместо того чтобы стимулировать, зачем таким образом действовать?" - сказал Д.Олейник.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что изменения в Налоговый кодекс, предложенные законопроектом 5600, приведут к инфляции и росту безработицы, а также потери конкурентоспособности отечественных предприятий.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (реестр. №5600). "За" повышение налогов и сборов в Украине проголосовали 264 народных депутатов.

В этом проекте речь идет об увеличении фискальной нагрузки фактически на все отрасли. В частности, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2 до 0,5 га уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции из которых не облагаются налогом на доходы физлиц. Также повышаются налоги для операторов мобильной связи и целый ряд экологических сборов, причем кое-где сразу в три раза.

МинПром

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