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ФГИУ начал прием заявок для участия в аукционе по приватизации ОГХК

02.07.21 14:16 , uaprom.info
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Фонд госимущества Украины 2 июля начал прием заявок для участия в аукционе по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания", сообщает пресс-служба ФГИУ.

Аукцион состоится 31 августа в 11:00, со стартовой ценой 3,7 млрд грн.

"Аукцион по приватизации АО "ОГХК" состоится по классической модели - повышение цены с шагом в 50 млн грн, а все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию", - сказано в сообщении.

С момента публикации и до 16:00 19 августа потенциальные инвесторы, которые готовы принять участие в аукционе, могут оплатить гарантийный взнос в сумме 185 млн грн, регистрационный взнос в сумме 60 тыс. грн, и подать аукционную документацию в Фонд государственного имущества.

Также, по письменному требованию желающих принять участие в аукционе и после заключения с Фондом госимущества договора о конфиденциальности, они имеют возможность посетить офис компании.

В структуру АО "ОГХК" входят Вольногорский горно-металлургический комбинат (Днепропетровская область) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (Житомирская область).

МинПром

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