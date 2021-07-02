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В июне украинцы купили на 21 % больше новых автомобилей

02.07.21 13:55 , Бизнес Цензор
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В июне украинцы купили 8,8 тыс. новых автомобилей, что на 21% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

При этом, отмечается, что июньский показатель 2021 года также на 36% превысил результат июня 2019 доковидного года.

Относительно мая количество регистрации новых автомобилей увеличилось на 4%.

Наибольшей популярностью пользовались авто Toyota, их приобрели 1 296 штук. Далее следует Renault – 986 авто, и Кіа – 742 купленных автомобиля. В пятерку лидеров также попали транспортные средства Skoda и Hyundai.

Отмечается, что всего за первое полугодие украинцы приобрели 48,4 тыс. новых авто, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

МинПром

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