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Норвежская Scatec ввела в эксплуатацию мощную СЭС в Украине

02.07.21 12:53 , ЛИГА
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Норвежская компания Scatec Solar подключила к сети и ввела в промышленную эксплуатацию солнечную электростанцию Прогрессовка в Николаевской области, мощностью 148 МВт. Об этом сообщает пресс-служба компании.

СЭС Прогрессовка способна производить 184 ГВт-ч электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения 76 000 домохозяйств и приведет к уменьшению выбросов парниковых газов на 70 000 тонн, указано в сообщении.

Срок эксплуатации СЭС Прогрессовка – более 30 лет.

Прогрессовка - четвертая, и самая мощная солнечная электростанция, запущенная Scatec в Украине.

В июне текущего был запущен проект СЭС Чистая энергия в Черкасской области, мощностью 25 МВт. В январе Scatec, совместно с голландской FMO подключили к сети СЭС в Каменке мощностью 32 МВт. До этого норвежская компания построила и эксплуатирует СЭС вблизи Богуслава, Киевской области, мощностью 54 МВт.

Также Scatec готовит к запуску первую очередь СЭС в Чигирине (Черкасская обл.) мощностью 40 МВт.

Scatec Solar работает в Украине с 2017 года. Всего, компания имеет свыше 3,5 ГВт ВИЭ-генерации в эксплуатации и на стадии строительстве на четырех континентах. К 2025 году планирует достичь показателя в 15 ГВт работающих и строящихся СЭС и ВЭС.

Штаб-квартира Scatec находится в Осло. Крупнейшие акционеры – Equinor ASA (ранее Statoil) – 13,08%, Scatec Innovation AS – 12,26%, управляющий государственными пенсионными фондами Норвегии Folketrygdfondet – 8,97%.

МинПром

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