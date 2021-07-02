Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

130 стран согласились обложить налогами самые успешные компании

02.07.21 13:15 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Официальные представители 130 стран, включая все государства G20, по итогам встречи в виртуальном формате в четверг согласились с введением глобальной минимальной ставки налога в рамках более широкого пересмотра правил налогообложения международных компаний, сообщает The Wall Street Journal.

Это будет самое радикальное изменение в международном налогообложении за столетие.

В том числе одобрили введение налога Китай и Индия, которые ранее не были полностью согласны с предлагаемыми изменениями.

Теперь правительствам предстоит принять законы, которые будут гарантировать, что компании со штаб-квартирами в их странах будут платить налоги по минимальной ставке не ниже 15% в каждой стране, в которой они работают. Это уменьшит возможности для уклонения от уплаты налогов.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая руководит переговорами по налогам, правительства ежегодно теряют от 100 млрд до 240 млрд долл. в год из-за недополучения налогов.

"После многих лет интенсивной работы и переговоров, это историческое соглашение обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли налогов повсюду", - заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала этот день "историческим для экономической дипломатии". "Сегодняшнее соглашение между 130 странами, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП, является явным признаком того, что "гонка уступок" (конкуренция стран за инвестиции за счет смягчения налогового режима - прим. ИФ) стала на шаг ближе к завершению", - отметила она.

Международные соглашения тесно связаны с внутренней налоговой повесткой США, отмечается в статье. Администрация президента Джо Байдена добивается повышения ставки корпоративного налога до 28% с нынешних 21%, а также увеличения минимального налога на зарубежные доходы американских компаний до 21% с 10,5%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:36
Индийская JSPL построит интегрированный металлургический завод
14:16
ФГИУ начал прием заявок для участия в аукционе по приватизации ОГХК
13:55
В июне украинцы купили на 21 % больше новых автомобилей
13:36
Базовые отрасли экономики Украины показали значительное замедление роста
12:53
Норвежская Scatec ввела в эксплуатацию мощную СЭС в Украине
12:35
Кабмин продолжит дотировать выплату зарплаты шахтерам
12:14
В июне в общий фонд государственного бюджета поступило 84,9 млрд грн
12:02
В первом полугодии украинские металлурги увеличили выплавку стали на 7,5%
11:58
Индия хочет ввести на 5 лет пошлину на алюминиевую проволоку
11:34
Газ в Европе подорожал до 450 долл. за тысячу кубометров
11:10
Украина должна приблизить условия в своих индустриальных парках к зарубежным – Кисилевский
10:57
Cleveland-Cliffs больше не будет производить чугун для рынка США
10:35
Ожидания бизнеса в июне улучшились
10:28
Ускоренная декарбонизация в ЕС может превратить Украину в свалку технологий – Магомедов
10:03
Таможенники похвастались перевыполнением плана поступлений на 16 млрд грн
09:58
Германия усиливает финансирование декарбонизации сталелитейной отрасли – Шпенов
09:26
Лондон продлил большую часть защитных мер для металлургии
08:51
Nissan начал строить в Великобритании завод по производству батарей для электромобилей
08:08
Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении налогов
01.07.21
17:52
Украинцы потеряли свыше 83 млрд грн сбережений
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!