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Украина должна приблизить условия в своих индустриальных парках к зарубежным – Кисилевский

02.07.21 11:10
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Украина должна приблизить условия в своих индустриальных парках к зарубежным, чтобы конкурировать за инвестиции с другими странами. В противном случае наша страна окажется на окраине экономического развития. Такое мнение высказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в своей колонке на страницах издания "Экономическая правда".

По словам Д.Кисилевского, суть индустриального парка - в стимулах, которые получают инвесторы, расположив там свое производство. Это компенсации за создание рабочих мест, фискальные и финансовые стимулы, институциональная поддержка со стороны государства. Украина де-факто не предоставляет компаниям в индустриальных парках никаких стимулов и поэтому данный механизм в Украине практически не работает, отмечает он.

Д.Кисилевский обратил внимание на зарегистрированные в ВР законопроекты №5688 и №5689, призванные создать благоприятные условия для притока инвестиций в украинскую промышленность через индустриальные парки.

"Они предусматривают освобождение от уплаты пошлины на ввоз оборудования, импортного НДС на оборудование и от налога на прибыль в течение 10 лет. Также предлагаем предоставить местным властям право устанавливать для индустриальных парков и их резидентов льготы по местным налогам. Предусмотрены в законопроектах №5688 и №5689 и специальные "предохранители", которые позволяют исключить манипуляции со стимулами", - рассказал нардеп.

Замглавы экономического комитета Рады также обратил внимание на то, что кроме указанных законопроектив, содержащих изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, на рассмотрении в парламенте находится законопроект №4416-1. Он предусматривает ряд важных изменений в закон об индустриальных парках, в т.ч. возможность финансирования государством подведения инфраструктуры к индустриальным паркам, а также возможность предоставления компенсаций за подключение к сетям и компенсации процентных ставок по займам компании-резидента.

"Таким образом, мы не пытаемся изобретать велосипед, а применяем зарубежный опыт работы индустриальных парков. Убежден, что постепенное внедрение в Украине общепринятых инструментов промышленного развития, таких как индустриальные парки, локализация, экспортно-кредитное агентство, зарубежные торговые представительства и др. - позволит нашей стране выйти на путь к состоятельности и благополучия, обеспечит украинских граждан работой в собственной стране", - резюмировал Д.Кисилевский.

МинПром

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