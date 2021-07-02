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Ускоренная декарбонизация в ЕС может превратить Украину в свалку технологий – Магомедов

02.07.21 10:28
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Украинская власть пытается бездумно копировать европейские цели, экологические нормативы и требования к модернизации производства. При этом не понимая до конца философии европейской экологической политики и не учитывая реальные условия, в которых работает наша промышленность, считает народный депутат Муса Магомедов.

"Тема декарбонизация не так давно начала устойчиво появляться в мировых новостных лентах. Многим она и сейчас кажется чем-то далеким, что случится еще не скоро. К сожалению, в числе этих многих оказались украинские чиновники, ответственные за проведение государственной экологической политики. Между тем, декарбонизация ближе, чем кажется, причем настолько близко, что складывается впечатление, что мы безнадежно опоздали", - сказал он.

М.Магомедов обратил внимание на то, что в развитых странах декарбонизация уже сегодня начинает формировать потребительский рынок. В частности, недавно руководство компании Volkswagen заявило, что к 2035 году прекратит продажу авто с двигателями внутреннего сгорания сначала в Европе, а затем на рынках США и Китая. Ford и General Motors планируют значительно "озеленить" модельный ряд к 2030 году. Власти Норвегии планируют запретить продажу авто с двигателями внутреннего сгорания в 2025-м, Франции - в 2040-м, Великобритании - в 2050-м. Отдельные штаты США объявили о планах значительно ограничить продажу традиционных авто к 2035 году.

"Может ли Украина тягаться с Евросоюзом, который уже потратил на экомодернизацию промышленности 450 млрд евро, а еще 800 млрд евро планирует потратить до 2030 года?! Наши экономические возможности не сопоставимы с европейскими. Но еще большей проблемой является патологическое невнимание украинской власти к решению климатических задач, стоящих перед страной и промышленными компаниями. Вместо поддержки власть штампует невнятные и опасные инициативы, как з/п №4167 о промышленном загрязнении, реализация которого может привести к полной деиндустриализации", - отмечает нардеп.

"Посмотрите на темпы декарбонизации в развитых странах. Они с каждым днем ускоряются, как на уровне отдельных государств, так и компаний. Бездействие и боязнь взять на себя ответственность со стороны украинского правительства может привести к тому, что уже через 10 лет Украина начнет превращаться в мировую свалку грязных технологий. Тогда уже никто не будет заинтересован в успехе нашей декарбонизации", - предостерегает М.Магомедов.

МинПром

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