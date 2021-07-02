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Германия усиливает финансирование декарбонизации сталелитейной отрасли – Шпенов

02.07.21 09:58
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Правительство Германии приняло решение в течение 2022-2024 гг выделить 5 млрд евро на финансирование декарбонизации сталелитейной промышленности. Также было заявлено о готовности до 2030 года вложить в декарбонизацию отрасли еще 8-10 млрд евро для полного перехода на использование зеленого водорода в технологическом цикле производства стали, обращает внимание народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он отметил, что сегодня Германия является флагманом зеленых трансформаций в Европе. О подходе страны к декарбонизации хорошо сказала Федеральный министр окружающей среды Свеньи Шульце: "Правительство Германии не оставит сталелитейную промышленность в одиночестве в процессе трансформации". Министерство планирует поддержать сталелитейщиков инвестициями через федеральную программу декарбонизации.

Нардеп также обратил внимание на то, что в ней заложены стимулы для компаний, начинающих внедрять технологии производства стали с использованием зеленого водорода. По мнению Д.Шпенова, это хороший пример стратегического государственного планирования и соучастия государства в развитии национальной промышленности. До момента, когда водород станет доступным, немецкие сталелитейные предприятия готовы использовать природный газ. Это также даст возможность снизить выбросы СО2.

"Украина имеет давние экономические отношения с Германией. Немецкие специалисты консультируют наше правительство по программе реструктуризации угольных регионов. Уверен, что программу экономических консультаций необходимо расширить и на тему декарбонизации. Например, если бы мы сразу привлекли немцев к разработке законопроекта №4167 о промышленном загрязнении, то получили бы качественный документ, а не полуфабрикат, который принимать нельзя, но и отзывать жалко", - отметил политик.

Он напомнил, что только на внедрение наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ) украинским промышленным предприятиям необходимо 270 млрд грн. Украинское правительство, в отличие от немецкого, не предлагает помощи бизнесу. Не предусмотрена она и в з/п №4167. Его авторы дают бизнесу на внедрение НДТМ в среднем 5 лет, хотя промышленники просят минимум 15.

"Приведенные факты показывают глубину пропасти между украинским и немецким подходом к декарбонизации. Если мы хотим сохранить конкурентоспособность нашей промышленности на внешних рынках, нужно учиться у таких стран, как Германия, и не стесняться просить наших немецких партнеров делиться опытом проведения декарбонизации", - уверен Д.Шпенов.

МинПром

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