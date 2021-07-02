Индия хочет ввести на 5 лет пошлину на алюминиевую проволоку Индийский Генеральный директорат по торговым спорам (DGTR) рекомендовал Министерству финансов ввести сроком на пять лет компенсационную пошлину на некоторые виды алюминиевой проволоки, импортируемой из Малайзии.



Как заявляет DGTR, экспортеры данной продукции получали незаконные государственные субсидии, что дает основания для введения пошлин в размере от 6,87 до 16,5%. Инициаторами расследования по импорту алюминиевой проволоки выступили компании Vedanta и Bharat Aluminium Company.



Это второе решение, принятое DGTR по рынку алюминия за последние две недели. В конце июня он рекомендовал установить антидемпинговые пошлины в размере от 93,53 до 976,99 долл. за т на алюминиевую фольгу толщиной до 80 микрон, импортируемую из Китая, Индонезии, Малайзии и Таиланда.



В последнее время индийские власти неоднократно заявляли о необходимости поддержки национальной отрасли по выпуску алюминиевой продукции и изделий из нее в рамках общей программы стимулирования малого и среднего бизнеса.



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