Ожидания бизнеса в июне улучшились Индекс ожиданий деловой активности, рассчитываемый Национальным банком Украины, в июне вырос до 51,6 с 50,5 в мае, сообщает пресс-служба регулятора.



В июне предприятия в большинстве секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, оптимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий строительства, промышленности и сферы услуг превышали нейтральный уровень. В то же время ожидания предприятий торговли остаются пессимистичными третий месяц подряд.



В частности, предприятия промышленности улучшили оценки деловой активности на фоне благоприятной внешней конъюнктуры: в июне индекс вырос до 52,5 с 50,8 в мае. Предприятия сферы услуг также улучшили оценки своих экономических результатов: секторный индекс вырос в июне до 52,3 с 50,7 в мае.



Предприятия строительства существенно улучшили оценки по результатам своей деятельности. В июне секторный индекс вырос до 58,1 с 49,4 в мае, что является самым высоким показателем среди всех секторов.



В то же время предприятия торговли пессимистично оценивают результаты своей деятельности: секторный индекс в июне снизился до 48,2 с 49,9 в мае и третий месяц подряд находится ниже нейтрального уровня.



Предприятия всех секторов продолжают ожидать роста цен на свою продукцию и услуги на фоне подорожания сырья, роста закупочных цен и цен поставщиков. Кроме того, все предприятия, кроме сферы торговли, не ожидают увеличения общей численности работников.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



