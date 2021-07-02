Ожидания бизнеса в июне улучшились

Индекс ожиданий деловой активности, рассчитываемый Национальным банком Украины, в июне вырос до 51,6 с 50,5 в мае, сообщает пресс-служба регулятора.
В июне предприятия в большинстве секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, оптимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий строительства, промышленности и сферы услуг превышали нейтральный уровень. В то же время ожидания предприятий торговли остаются пессимистичными третий месяц подряд.
В частности, предприятия промышленности улучшили оценки деловой активности на фоне благоприятной внешней конъюнктуры: в июне индекс вырос до 52,5 с 50,8 в мае. Предприятия сферы услуг также улучшили оценки своих экономических результатов: секторный индекс вырос в июне до 52,3 с 50,7 в мае.
Предприятия строительства существенно улучшили оценки по результатам своей деятельности. В июне секторный индекс вырос до 58,1 с 49,4 в мае, что является самым высоким показателем среди всех секторов.
В то же время предприятия торговли пессимистично оценивают результаты своей деятельности: секторный индекс в июне снизился до 48,2 с 49,9 в мае и третий месяц подряд находится ниже нейтрального уровня.
Предприятия всех секторов продолжают ожидать роста цен на свою продукцию и услуги на фоне подорожания сырья, роста закупочных цен и цен поставщиков. Кроме того, все предприятия, кроме сферы торговли, не ожидают увеличения общей численности работников.