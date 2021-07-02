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Таможенники похвастались перевыполнением плана поступлений на 16 млрд грн

02.07.21 10:03 , Бизнес Цензор
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За январь-июнь 2021 года Государственная таможенная служба выполнила план поступлений на 108% и перечислила в госбюджет 207,5 млрд грн (при запланированном показателе в 191,5 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба ГТСУ, таким образом Гостаможслужба перевыполнила план почти на 16 млрд грн.

В том числе в общий фонд госбюджета таможенные органы перечислили 174,6 млрд грн, в специальный фонд – 32,9 млрд грн.

"За шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления таможенных платежей увеличились на 57,3 млрд грн, или на 38%", – подчеркивается в сообщении.

При этом, согласно закону от 29 апреля 2021 года №1434-ІХ "О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете на 2021 год", на июнь план поступлений был увеличен на 1,2 млрд грн. Однако в июне 2021 года Государственная таможенная служба перечислила в бюджет 37,3 млрд грн (при запланированных 33,6 млрд грн) и выполнила план на 111%, сверх плана перечислено 3,7 млрд грн.

МинПром

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