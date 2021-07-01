Депутаты в Раде призвали проголосовать за законопроект про локализацию Ратификация межправительственного соглашения Украины с Францией об официальной поддержке проекта обновления парка АО "Укрзализница" локомотивами концерна Alstom является важным шагом перед окончательным принятием законопроекта №3739 о локализации. Об этом в четверг, 1 июля, заявил председатель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), выступая на заседании ВР.



"Время для локализации пришло неотвратимо. Законопроект о локализации должен быть внесен в сессионный зал и принят во втором чтении", - сказал он. Соглашение о закупке французских локомотивов Alstom для УЗ показывает хороший пример того, как парламент защитил экономические интересы Украины благодаря использованию механизма локализации, отметил Наталуха.



Он напомнил, что украинской стороне удалось добиться условия о локализации в 35% при поставках Alstom для УЗ. Таким образом, из €1,3 млрд французского кредита €455 млн получат украинские предприятия, задействованные выполнении контракта, подчеркнул глава комитета ВР по экономразвитию.



В свою очередь, член комитета ВР по налоговой и таможенной политике Алена Шкрум ("Батькивщина") призвала депутатов как можно скорее принять во втором чтении законопроект №3739. Это необходимо для того, чтобы законодательно закрепить долю локализации, достигнутую на переговорах с французской стороной, пояснила она.



"Мы должны с помощью механизма парламентского контроля проследить, чтобы эта ставка локализации осталась в коммерческом контракте (между УЗ и Alstom ) после ратификации (межправительственного соглашения)", - заявила Шкрум.



Член комитета ВР по международной политике Ирина Геращенко ("Европейская Солидарность") отметила, что Франция контрактом Alstom с УЗ показала серьезный пример экономического национализма – когда рабочие места во Франции обеспечиваются в том числе за счет заказа в Украине.



"Конечно, мы за дружбу с Францией, но хотели бы услышать от правительства: так а где же тут локализация?", - подчеркнула она. Геращенко отметила, что ранее депутаты побывали на Крюковском вагоностроительном заводе и Панютинском вагоноремонтном заводе, которые в настоящее время простаивают из-за отсутствия заказов.



После обсуждения в сессионном зале ратификацию межправительственного соглашения Украины с Францией об официальной поддержки проекта обновления парка АО "Укрзализница" локомотивами концерна Alstom поддержал 331 депутат при минимально необходимых 226.



Ранее заместитель главы комитета ВР по экономразвитию Дмитрий Кисилевский заявлял, что подписание соглашения с Alstom о покупке Украиной локомотивов на €900 млн с уровнем локализации 35% дает значительные шансы для принятия Верховной Радой во втором чтении законопроекта №3739 о локализации.



"Что еще нужно для того, чтобы принять наконец законопроект №3739 о локализации, который сделает эту практику постоянной, и перестать поддавать сомнению здравый смысл?", - подчеркнул Д.Кисилевский.



Напомним, 21 июля 2020 г. ВР приняла в первом чтении законопроект №3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.



По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.



МинПром



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