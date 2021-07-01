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Законопроект №4167 не решит вопрос экологии, но ударит по экономике – Магомедов

01.07.21 17:22
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Законопроект №4167 о промышленном загрязнении в предложенной редакции не способен решить проблему экологии, а в части условий для модернизации может нанести ощутимый удар по национальной промышленности и экономике в целом. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

По мнению нардепа, основная проблема з/п заключается в завышенных требованиях по внедрению наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ). На завершение этого процесса авторы дают промышленникам всего 4-6 лет, хотя промышленники просят минимум 15. Если цель законопроекта способствовать преобразованиям, а не загонять бизнес в жесткие рамки, то нужно учитывать украинские реалии, уверен он.

М.Магомедов также напомнил, что ни одна страна, которая интегрировалась в ЕС, не осуществляла переход на НДТМ за такой короткий срок. Например, Польша справилась с этой задачей за 20 лет, Словакии понадобилось на три года меньше. Кроме того в Евросоюзе экомодернизация промышленности происходит при активной поддержке со стороны государства. В Украине, как и в законопроекте №4167, такой поддержки не предусмотрено.

"Словакия, к слову, приняла НДТМы, соответсвующие их уровню развития экономики. Для коксохимпроизаодства меткомбината US Steel в Кошице утверждены нормы выбросов 100 миллиграмм на метр кубический, а законопроект 4167 требует от наших коксохимов 20 мг", - подчеркнул нардеп.

По данным Евростата, к началу 2021 года ЕС направил на экологические преобразования промышленного сектора 450 млрд евро. До 2030 года планируется выделить еще 800 млрд евро. "Так выглядит последовательная государственная политика с заделом на будущее. В Украине только внедрение НДТМ обойдется предприятиям минимум в 10 млрд долл. Если предприятие не сможет найти эти средства, то окажется перед угрозой закрытия. Без господдержки вероятность такого исхода высока", - отмечает М.Магомедов.

"Таким образом, законопроект №4167 в его нынешней редакции открывает прямой путь к деиндустриализации Украины. Этот процесс неизменно будет сопровождаться потерями для бюджета и ростом безработицы. В итоге из-за нежелания авторов документа прислушаться к рекомендациям бизнеса и экспертов пострадают все. Документ следует основательно доработать или отозвать и переписать заново, но уже с другой группой авторов", - резюмировал политик.

МинПром

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