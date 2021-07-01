Налогообложение для агрохолдингов должно быть справедливым – Магера Агрохолдинги входят в элиту украинского бизнеса по прибыльности и темпам роста производства. При этом они пользуются неимоверными преференциями от государства и получают миллиардные дотации, отмечают народный депутат Сергей Магера.



"С государством аграрные гиганты общаются в основном языком шантажа. Не будет господдержки – будет дефицит продуктов питания и рост цен. Под давлением мощного аграрного лобби ежегодно власть идет навстречу агрохолдингам, причем щедрое госфинансирование аграрии получали даже в самые трудные для украинской экономики годы", - отметил он.



Нардеп обратил внимание на то, что стоимость продуктов питания на украинском рынке растет в 1,5 раз быстрее, чем на внешних рынках. Простой пример: за год подсолнечное масло в Украине подорожало за год на 64%, а его экспортная стоимость только на 43%. По данным официальной статистики, украинцы в среднем тратят на продукты питания от 40% до 70% семейного бюджета. В прошлом году располагаемые доходы семей выросли всего на 2,6%, в то время как сахар за год подскочил в цене на 68%, яйца - на 34%, хлеб - на 17%.



"Аграрные холдинги, как говорится, хорошо устроились. Государство дает им миллиардные дотации и доступное кредитование, позволяя снижать затраты. Рекордно высокие мировые цены на продовольствие позволяют зарабатывать сверхприбыли, а на внутреннем рынке власть не мешает спекулировать ценами. По-вашему, это и есть смысл государственной аграрной политики?", - заявляет С.Магера.



По его словам, ситуация усугубляется тем, что, используя различные методы оптимизации и упрощенную схему налогообложения, агрохолдинги платят в бюджет лишь необходимый минимум, а не все налоги, как другие отрасли экономики. Например, налог на прибыль агрохолдинги традиционно сводят практически к нулю, чтобы показать, как им тяжело. Что касается уплаты ЕСВ и ПДФЛ, то эти налоги платят работники, а не сами агрохолдинги, указывает нардеп.



"Считаю, что правительству и парламенту следует незамедлительно взять под контроль вопрос уклонения агрохолдингов от уплаты налогов. В экономике все должны работать в равных условиях. Поэтому, считаю, что систему налогообложения для агрохолдингов необходимо пересмотреть. Они могут вносить в бюджет намного больше налогов, чем сегодня", - уверен С.Магера.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



