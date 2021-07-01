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Налогообложение для агрохолдингов должно быть справедливым – Магера

01.07.21 17:07
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Агрохолдинги входят в элиту украинского бизнеса по прибыльности и темпам роста производства. При этом они пользуются неимоверными преференциями от государства и получают миллиардные дотации, отмечают народный депутат Сергей Магера.

"С государством аграрные гиганты общаются в основном языком шантажа. Не будет господдержки – будет дефицит продуктов питания и рост цен. Под давлением мощного аграрного лобби ежегодно власть идет навстречу агрохолдингам, причем щедрое госфинансирование аграрии получали даже в самые трудные для украинской экономики годы", - отметил он.

Нардеп обратил внимание на то, что стоимость продуктов питания на украинском рынке растет в 1,5 раз быстрее, чем на внешних рынках. Простой пример: за год подсолнечное масло в Украине подорожало за год на 64%, а его экспортная стоимость только на 43%. По данным официальной статистики, украинцы в среднем тратят на продукты питания от 40% до 70% семейного бюджета. В прошлом году располагаемые доходы семей выросли всего на 2,6%, в то время как сахар за год подскочил в цене на 68%, яйца - на 34%, хлеб - на 17%.

"Аграрные холдинги, как говорится, хорошо устроились. Государство дает им миллиардные дотации и доступное кредитование, позволяя снижать затраты. Рекордно высокие мировые цены на продовольствие позволяют зарабатывать сверхприбыли, а на внутреннем рынке власть не мешает спекулировать ценами. По-вашему, это и есть смысл государственной аграрной политики?", - заявляет С.Магера.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что, используя различные методы оптимизации и упрощенную схему налогообложения, агрохолдинги платят в бюджет лишь необходимый минимум, а не все налоги, как другие отрасли экономики. Например, налог на прибыль агрохолдинги традиционно сводят практически к нулю, чтобы показать, как им тяжело. Что касается уплаты ЕСВ и ПДФЛ, то эти налоги платят работники, а не сами агрохолдинги, указывает нардеп.

"Считаю, что правительству и парламенту следует незамедлительно взять под контроль вопрос уклонения агрохолдингов от уплаты налогов. В экономике все должны работать в равных условиях. Поэтому, считаю, что систему налогообложения для агрохолдингов необходимо пересмотреть. Они могут вносить в бюджет намного больше налогов, чем сегодня", - уверен С.Магера.

МинПром

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