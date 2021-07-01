Украинцы потеряли свыше 83 млрд грн сбережений Доходы населения Украины в январе-марте 2021 года составили 983,6 млрд грн, расходы – 1 067 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 83,4 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.



По данным Госстата, номинальные доходы населения за этот период выросли на 11,2%.



Реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, увеличились на 1%.



Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 18 010 грн, что на 1 955 грн больше, чем за аналогичный период 2020 года.



Расходы населения увеличились на 15,2%.



Ранее сообщалось, что сбережения украинцев в 2020 году сократились на 17 млрд грн по сравнению с 2019 годом.



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