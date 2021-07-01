Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинцы потеряли свыше 83 млрд грн сбережений

01.07.21 17:52 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Доходы населения Украины в январе-марте 2021 года составили 983,6 млрд грн, расходы – 1 067 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 83,4 млрд грн.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, номинальные доходы населения за этот период выросли на 11,2%.

Реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, увеличились на 1%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 18 010 грн, что на 1 955 грн больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Расходы населения увеличились на 15,2%.

Ранее сообщалось, что сбережения украинцев в 2020 году сократились на 17 млрд грн по сравнению с 2019 годом.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:34
Депутаты в Раде призвали проголосовать за законопроект про локализацию
17:22
Законопроект №4167 не решит вопрос экологии, но ударит по экономике – Магомедов
17:17
Цена на г/к рулон в США пробила отметку 1700 долл. за тонну
17:07
Налогообложение для агрохолдингов должно быть справедливым – Магера
16:56
Саудовская Аравия и РФ обсуждают увеличение добычи нефти
16:37
В Укрзализныце признали нехватку топлива и остановку локомотивов
16:18
В июне Запорожсталь нарастила выплавку стали
15:56
Парламент утвердил кредит в 1 млрд евро на закупку локомотивов у Франции
15:38
Украина получит 212 млн долл. на интеграцию своей энергосети и ЕС
15:15
В Украине заработал рынок зеленых облигаций
14:56
НАПК требует расторгнуть контракт с Витренко
14:50
Металлургам придется отказаться от доменно-конвертерной технологии
14:38
В металлургии КНР упал индекс PMI
14:16
В июле определят шахты, которые будут присоединены к Центрэнерго
14:07
Законопроект №5600 усилит налоговое давление на малый и средний бизнес – Голос
13:59
Мировое производство металлургического глинозема установило новый рекорд
13:38
Нафтогазу до конца текущего года передадут государственные ТЭЦ
13:22
Рада отменила льготный НДС на ряд видов агропродукции
13:15
Железорудные фьючерсы во втором квартале выросли в цене на 20%
12:54
Vale инвестирует свыше 100 млн долл. в никелевую шахту в Канаде
30.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!