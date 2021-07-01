Цена на г/к рулон в США пробила отметку 1700 долл. за тонну Цены на сталь в США продолжают расти, при этом цены на горячекатаный рулон в настоящее время превышают 1700 долларов США за короткую тонну. Этот беспрецедентный уровень сопровождается высокой активностью в большинстве секторов конечных пользователей. Ожидается, что в ближайшее время рост цен сохранится.



Загрузка мощностей сталелитейных заводов США недавно превысила уровень в восемьдесят процентов. Однако спрос по-прежнему превышает предложение. Потребление сортового проката остается высоким, особенно для использования в строительном секторе.



Хотя производство в автомобильной промышленности было остановлено, из-за нехватки полупроводников спрос на сталь со стороны производителей автомобилей остается высоким. Активность в других секторах, таких как строительство, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство, продолжает расти.



Сенат США заключил сделку о пакете инфраструктуры на сумму 1,2 трлн долларов США. Президент Джо Байден объявил об этом двухпартийном соглашении 24 июня. Это восьмилетний план, включающий финансирование дорог, мостов, транспорта, а также инфраструктуры энергетики и Интернета.



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