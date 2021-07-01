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Саудовская Аравия и РФ обсуждают увеличение добычи нефти

01.07.21 16:56 Интерфакс
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Лидеры сделки ОПЕК+ – Россия и Саудовская Аравия – принципиально готовы к наращиванию нефтедобычи, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Пока не столе переговоров предварительный вариант о постепенном наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки с августа по декабрь (на 2 млн б/с). Обсуждается также возможность пролонгации оставшихся ограничений до конца 2022 года.

Этот вариант еще предстоит обсудить со всеми странами ОПЕК+.

В апреле прошлого года страны ОПЕК+ договорились на два года снизить нефтедобычу на 9,7 млн б/с с постепенным увеличением нефтедобычи.

Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

По итогам оценки ситуации на рынке страны ОПЕК+ принимают решение о корректировке добычи. Так, с мая по июль добыча была снижена на 9,7 млн б/с, с августа по январь - на 7,7 млн б/с, с января - лишь на 0,5 млн б/с, затем страны придерживали наращивание и лишь к июлю вышли на сокращение в 5,8 млн б/с, которое должно было произойти с января.

В случае принятия решения о постепенном наращивании добычи с августа, снижение добычи от уровня октября 2018 года составит 5,4 млн б/с, с сентября - 5 млн б/с, с октября - 4,6 млн б/с, с ноября - 4,2 млн б/с, с декабря - 3,8 млн б/с.

Таким образом, с декабря до конца 2022 года ОПЕК+ может ограничить нефтедобычу на 3,8 млн б/с от референтного уровня.

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