Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Укрзализныце признали нехватку топлива и остановку локомотивов

01.07.21 16:37 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

АО "Укрзализниця" испытывает нехватку дизтоплива, но она должна быть преодолена уже в ближайшие дни. Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил во время онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), передает Интерфакс-Украина.

"Я непосредственно вижу, сколько отгружается и что происходит с топливом. Сегодня-завтра дефицит будет преодолен", – заявил Кубраков.

Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что "Укрзализныця" уже не имеет запасов топлива, и более 60 грузовых поездов стоят без движения.

В свою очередь пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что 1 июля компания заключила рамочное соглашение на поставку 200 тыс. тонн дизтоплива с 8 трейдерами. В частности, контракт подписан с такими компаниями: ОККО, "Торум", "Сокар Украина", "Газтрим", "Альянс Энерго Трейд", "Ойл Трейд 2018", "Ливайн Торг" и "Мартин Трейд".

Ранее отраслевое издание enkorr со ссылкой на внутренние документы "Укрзализныци" сообщило, что с 30 июня движение грузовых поездов компании под угрозой полной остановки из-за отсутствия дизельного топлива для работы локомотивов.

В частности, по информации главы департамента управления движением железной дороги Александра Ткаченко, на конец дня 29 июня остатки топлива по станции "Покровск" составляли 30,8 тонны, на ст. "Поголи" – 8 тонн, на ст. "Коростень" – 49 тонн, на ст. "Ковель" – 8 тонн, на ст. "Черновцы" – 15 тонн. Склад ТНТС депо "Волноваха" резерва топлива не имел вообще.

Из-за отсутствия топлива по состоянию на 30 июня на региональных филиалах АО "Укрзализныця" оставлены на станционных колеях 59 грузовых поездов, отставлены в резерв управления железной дороги 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:17
Цена на г/к рулон в США пробила отметку 1700 долл. за тонну
17:07
Налогообложение для агрохолдингов должно быть справедливым – Магера
16:56
Саудовская Аравия и РФ обсуждают увеличение добычи нефти
16:18
В июне Запорожсталь нарастила выплавку стали
15:56
Парламент утвердил кредит в 1 млрд евро на закупку локомотивов у Франции
15:38
Украина получит 212 млн долл. на интеграцию своей энергосети и ЕС
15:15
В Украине заработал рынок зеленых облигаций
14:56
НАПК требует расторгнуть контракт с Витренко
14:50
Металлургам придется отказаться от доменно-конвертерной технологии
14:38
В металлургии КНР упал индекс PMI
14:16
В июле определят шахты, которые будут присоединены к Центрэнерго
14:07
Законопроект №5600 усилит налоговое давление на малый и средний бизнес – Голос
13:59
Мировое производство металлургического глинозема установило новый рекорд
13:38
Нафтогазу до конца текущего года передадут государственные ТЭЦ
13:22
Рада отменила льготный НДС на ряд видов агропродукции
13:15
Железорудные фьючерсы во втором квартале выросли в цене на 20%
12:54
Vale инвестирует свыше 100 млн долл. в никелевую шахту в Канаде
12:37
Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины за 5 месяцев увеличился в 1,6 раза
12:15
С 1 июля в Украине будет цивилизованный рынок земли – Шмыгаль
11:55
НБУ решил, что банкам больше не нужно рефинансирование
30.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!