Парламент утвердил кредит в 1 млрд евро на закупку локомотивов у Франции Верховная Рада ратифицировала четыре межправительственных соглашения с Францией на общую сумму 1,3 млрд евро, из которой более 1 миллиарда евро составят французские кредиты. Как передает БизнесЦензор, соответствующие решения были приняты за наседании парламента в среду, 1 июля.



В частности, Верховная Рада ратифицировала Рамочное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Франции об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализныця". За принятие законопроекта №0116 в целом проголосовали 331 народных депутатов.



Согласно пояснительной записке к законопроекту, ратификация соглашения позволит обеспечить реализацию проекта по обновлению парка грузовых электрических локомотивов акционерного общества "Украинская зализныця" путем закупки 130 грузовых электрических локомотивов (80 двухсистемных и 50 односистемних) со значительной локализацией производства в Украине на общую сумму 900 млн евро. Из них 750 млн евро составят кредитные средства, предоставленные французской стороной на срок до 14 лет.



Кроме того, ратифицирован межправительственный Рамочный договор с Францией о поддержке усиления защиты населения, территорий и окружающей природной среды Украины от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий законопроект №0115 поддержали 338 нардепов.



Договор предусматривает закупку 370 французских пожарных автолестниц на общую сумму 300 млн евро. Из этой суммы 255 млн евро составят кредитные средства, предоставленные французской стороной.



Кроме того, Верховная Рада ратифицировала два договора с Францией о поддержке проектов по улучшению водоснабжения в Киеве и Луганской области, которые предусматривают получение Украиной двух кредитов на эти цели на общую сумму 140 млн евро.



Как сообщалось, в мае Украина и Франция подписали рамочных соглашения на поставку 130 электровозов на сумму до 900 млн евро и 370 автолестниц за 300 млн евро. 85% суммы договоров составят кредитные средства. Кроме того, Франция предоставит заем на 140 млн евро на модернизацию систем водоснабжения в Киеве и на Луганщине.



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше.



Напомним, в 2020 году Украина ратифицировала Рамочный договор между правительствами Украины и Франции на строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 137 млн евро. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.



Госпредприятие МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.



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