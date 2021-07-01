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Украина получит 212 млн долл. на интеграцию своей энергосети и ЕС

01.07.21 15:38 , Металлургпром
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30 июня в Вашингтоне Совет директоров Всемирного банка утвердил пакет финансирования в размере 212 млн долларов США, в рамках которого 177 млн долларов США предоставил Международный банк реконструкции и развития, а Фонд чистых технологий выделил на льготных условиях кредит в размере 34 млн долларов США и грант в размере 1 млн долларов США на внедрение проекта "Украина - повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети" (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЗАО "Укргидроэнерго").

По замыслу авторов, проект позволит увеличить гибкость украинской энергетической системы, поможет в синхронизации с европейской энергетической сетью и декарбонизации энергетического сектора.

Украинское частное акционерное общество "Укргидроэнерго" выступает в роли заемщика и организации-исполнителя проекта. Финансирование предоставляется на установку 197 МВт систем накопления энергии в сочетании с солнечными батареями на четырех гидроэлектростанциях Украины, которые планируется привлечь для оказания вспомогательных услуг национальной электросети.

"Финансирование Всемирного банка будет способствовать снижению рисков, связанных с синхронизацией украинской энергосистемы с европейской энергетической сетью и поможет в ее декарбонизации, путем поддержки большей интеграции возобновляемой энергетики. Синхронизация электросетей является стратегической целью на национальном уровне, направленной на создание конкурентной и прозрачного рынка электроэнергии в соответствии с требованиями европейского законодательства и рыночных практик. Это является ключевым этапом на пути к большей интеграции к европейским рынкам и предоставит ощутимые преимущества Украины, в частности улучшение надежности и безопасности энергоснабжения благодаря диверсификации источников электроэнергии, и доступа к рынкам ЕС. Проект также будет способствовать увеличению уровня привлечения частного сектора к аккумулированию электроэнергии", - заявили в "Укргидроэнерго".

"Это один из самых инновационных проектов, которые начинает Всемирный банк в регионе Европы и Центральной Азии. Он поможет Украине интегрировать свою энергосистему к европейской энергетической сети, уменьшит влияние заинтересованных лиц, и будет способствовать достижению большей энергетической независимости. Я рад, что проект также поможет приобщиться к "Европейскому зеленому курсу", - отметил Аруп Банерджи, Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.

Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет около 3,4 млрд долларов США в 11 текущих инвестиционных проектах и ​​одной действующей Программе результатов. Инвестиции поддерживают улучшение основных общественных услуг, которые приносят прямую пользу обычным людям в таких областях, как водоснабжение, канализация, отопление, электроэнергия, энергоэффективность, дороги, социальная защита, образование и здравоохранение, а также развитие частного сектора. С тех пор, как Украина присоединилась к Всемирному банку в 1992 году, обязательства Банка перед страной составили более 13 млрд долларов в рамках примерно 80 проектов и программ.

МинПром

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