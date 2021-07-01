В Украине заработал рынок зеленых облигаций

С сегодняшнего дня корпоративные эмитенты, а это - юридические лица частного права (предприятия, корпорации, банки, другие финансовые учреждения) и международные финансовые организации имеют право эмитировать зеленые облигации в Украине.
С сегодняшнего дня, 1 июля 2021 года, вступает в силу Закон Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки" в редакции Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" №738-IX от 19.06 .2020. Законом вводятся зеленые облигации как отдельный подвид ценных бумаг и устанавливаются правила для участников соответствующего рынка.
В частности ст. 11, 18 Закона устанавливается: понятие зеленых облигаций и проектов экологической направленности (с определением конкретных направлений, на которые могут направляться средства, привлеченные от эмиссии таких облигаций); круг эмитентов зеленых облигаций (с определением правового режима для тех, кто реализует и / или финансирует проекты экологической направленности); принципы раскрытия информации эмитентами, процедуры отчетности и использования поступлений, которые будут привлечены от инвесторов на финансирование и / или рефинансирование затрат проектов экологической направленности.
Соответствующие правовые нормы были разработаны агентством Госэнергоэффективности Украины при поддержке проекта GIZ "Консультирование предприятий к энергоэффективности" и согласовывались с другими заинтересованными сторонами в рамках заседаний Межведомственной рабочей группы по внедрению рынка зеленых облигаций.
С сегодняшнего дня корпоративные эмитенты, а это - юридические лица частного права (предприятия, корпорации, банки, другие финансовые учреждения) и международные финансовые организации имеют право эмитировать зеленые облигации и таким образом привлекать средства на реализацию / финансирования проектов альтернативной энергетики, энергоэффективности, других проектов экологического следования, определенных ст. 11, 18 Закона.
Для публичных эмитентов (а это - государство Украина в лице уполномоченных органов, специализированное финансовое учреждение, создана Кабинетом министров Украины или другим специально уполномоченным органом, органы местного самоуправления) выпуск зеленых облигаций станет возможным после принятия Правительством Порядка отбора и сопровождения проектов экологической направленности, финансируемых за средства государственного и местных бюджетов», что предусмотрено п. 2 ст. 18. Закона. Этот проект постановления Кабинета министров Украины уже разработан Министерством экологии и обсуждался на заседании Межведомственной рабочей группы, созданной Госэнергоэффективности. Сейчас Госэнергоэффективности совместно с экспертами проекту GIZ "Консультирование предприятий к энергоэффективности" оказывают поддержку Министерству экологии в доработке проекта акта международных стандартов.