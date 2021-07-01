Металлургам придется отказаться от доменно-конвертерной технологии По оценкам американского климатического НГО Global Energy Monitor, переход мировой металлургической промышленности на безуглеродные технологии потребует отказа от доменно-конвертерной технологии. Поэтому, как утверждается в отчете организации, строительство новых меткомбинатов больше не является оправданным.



По оценкам Global Energy Monitor, в ближайшие годы в различных странах мира в подобные проекты может быть инвестировано от $46 млрд. до $70 млрд. Большая часть этой суммы приходится на Китай и Индию, где реализуются или анонсированы проекты строительства доменно-конвертерных мощностей более чем на 46 млн. т в год.



В то же время, американская ассоциация Association for Iron & Steel Technology (AISTech) указывает, что не следует однозначно считать доменные печи вчерашним днем глобальной металлургии. По ее мнению, борьба с выбросами углекислого газа может осуществляться двумя путями. Во-первых, это внедрение водородных технологий с целью замещения угля, кокса и природного газа, а во-вторых, улавливание и захоронение диоксида углерода.



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