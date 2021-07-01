НАПК требует расторгнуть контракт с Витренко Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в предписании главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд требует расторгнуть контракт с главой правления компании Юрием Витренко.



"Предписание было составлено после ознакомления НАПК с объяснениями, предоставленными Кабинетом Министров Украины (КМУ) в Окружной административный суд города Киева. В объяснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества", - отмечается в сообщении агентства.



Как сообщалось, в середине июня НАПК предписало отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р, согласно которому экс-глава Минэнерго Ю.Витренко был избран и назначен главой "Нафтогаза" вместо Андрея Коболева.



По данным НАПК, закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство.



Глава НС "Нафтогаз" К.Споттисвуд инициировала отстранение главы правления НАК Ю.Витренко из-за предписания НАПК. В то же время Кабмин оспорил это предписание в Окружном административном суде Киева, который 18 июня приостановил его действие.



Кроме того, наблюдательный совет НАК на заседании 24-25 июня перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении от должности Ю.Витренко.



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