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В металлургии КНР упал индекс PMI

01.07.21 14:38 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщает Профессиональный комитет по стальной логистике (CSLPC), по итогам июня значение Purchasing Managers’ Index (PMI) в металлургической промышленности КНР снизилось на 1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем до 45,1 пункта.

При этом данный показатель, отражающий ожидания менеджеров по закупкам в китайской металлургической отрасли и на рынке стали, с июня 2020 г. находится ниже отметки 50 пунктов, отделяющей ожидаемый подъем от спада.

Согласно отмеченным изменениям субиндексов участники рынка прогнозируют дальнейшее сужение внутреннего спроса на стальную продукцию, относительно стабильные цены на нее и удешевление сырья. Объем производства стали может снизить темпы роста или же сократиться по сравнению с предыдущим месяцем. При этом больше всего, на 11,6 пункта, до отметки 34,8, опустился субиндекс, отражающий состояние внутренних заказов. Экспортный субиндекс тоже снизился, но незначительно, до 42,3 пункта.

Для китайской промышленности в целом значение индекса PMI, по данным Национального бюро статистики КНР, составило в июне 50,9 пункта, на 0,1 п.п. меньше, чем в мае. При этом отмечается небольшой рост субиндекса, отражающего объем новых заказов, но ожидается замедление роста производства и резкое падение сырьевых затрат.

МинПром

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