Законопроект №5600 усилит налоговое давление на малый и средний бизнес – Голос

Партия "Голос" выступает категорически против законопроекта №5600, поскольку он предусматривает налоговое давление в основном на малый и средний бизнес. Об этом заявила лидер партии, народный депутат Кира Рудык.
"Законопроект №5600 - это бестолковая попытка обложить налогами тех, кто действительно в нашей стране активно и эффективно работает. Это не законопроект, который выведет бизнес из тени. 10% его норм действительно касаются большого бизнеса, но 90% - это существенное давление на малый и средний бизнес", - говорит депутат.
К.Рудык также спрогнозировала, что будет, когда нормы законопроекта №5600 воплотятся в жизнь. Так, дополнительные 20% к цене на квартиру будет платить покупатель, потому что застройщик заложит НДС в цену. Подорожают и продукты, поскольку облагаются огороды малых и средних фермеров. Появится и новый инструмент давления на бизнес, ведь директорам малых и средних предприятий введут запрет выезжать за границу, если налоговая насчитывает долг предприятию (при том, что иногда такие долги являются фиктивными).
"Мы же прекрасно понимаем, что сейчас поднять экономику страны можно только за счет приведения дополнительных инвестиций. И что взамен мы скажем инвесторам? Приезжайте к нам, инвестируйте средства, а затем, если будет ошибка в налоговой - за нее заплатите вы", - возмущается лидер "Голоса".