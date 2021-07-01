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В июле определят шахты, которые будут присоединены к Центрэнерго

01.07.21 14:16 , Бизнес Цензор
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 Фонд госимущества ожидает утверждения правительством перечня государственных шахт, которые будут присоединены к ПАО "Центрэнерго", в течение месяца. Об этом в кулуарах Еnergy talk show electricity market сообщил зампредседателя Фонда Константин Кошеленко, передает "Энергореформа".

"Сейчас наработаны предложения по перечню шахт, которые могут быть присоединены к "Центрэнерго" в рамках создания вертикальной интегрированной компании (ВИК). Они (предложения – ред.) находятся в Минэнерго. Думаю, в течение месяца правительство примет решение по ним", – сказал он в комментарии изданию.

К.Кошеленко отметил: как только решение по госшахтам будет принято, они будут присоединены к "Центрэнерго".

При этом он сказал, что не видит проблем с процессом отбора и утверждения шахт, а также признаков его затягивания.

"Проблем нет. Просто это очень профессиональный и детальный процесс. Специалисты работали длительное время, это мониторинг, анализ деятельности. Лучше не спешить, но сделать все качественно", – добавил зампред Фонда госимущества.

В то же время он отказался назвать шахты, которые могут войти в ВИК.

"Давайте все-таки дождемся решения правительства", – сказал К.Кошеленко.

Как сообщалось, в конце марта Министерство энергетики завершило внутренний аудит эффективности государственных угледобывающих предприятий, проведенный во исполнение распоряжения Кабинета министров №1215-р от 5 октября 2020 года об объединении ПАО "Центрэнерго" с перспективными госшахтами.

МинПром

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