Мировое производство металлургического глинозема установило новый рекорд По данным International Aluminium Institute (IAI), в мае 2021 г. мировое производство металлургического глинозема составило 12,166 млн. т, что на 3,9% превысило результат апреля и на 8,6% - мая 2020 г. Среднесуточное производство достигло 390,2 тыс. т, что стало новым рекордом для отрасли.



Всего за пять месяцев объем выпуска глинозема в мире составил 58,158 млн т. Это на 6,1% больше, чем в том же периоде годом ранее, и на 6,8% больше, чем январе-мае докризисного 2019 г.



Наибольший рост по сравнению с прошлым годом продемонстрировал Китай. Там в мае было произведено 6,51 млн т глинозема, на 10,9% больше, чем в том же месяце прошлого года, а за пять месяцев в целом — 31,16 млн. т, что на 9,5% превышает прошлогодний график.



По данным китайских таможенных служб, в январе-мае Китай сократил вдвое экспорт глинозема до 36,4 тыс. т, а импорт уменьшился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,14 млн. т.



Помимо Китая, расширение выпуска глинозема по сравнению с 2020 г. демонстрируют страны Африки и Азии без Китая, а также Южной Америки. За счет ввода в строй новых мощностей они нарастили производство по итогам пяти месяцев соответственно на 25,3 и 37,9% за последние два года до 5,39 млн и 5,33 млн т. Сокращается производство глинозема в Северной Америке и Западной Европе.



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