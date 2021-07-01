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Нафтогазу до конца текущего года передадут государственные ТЭЦ

01.07.21 13:38 , Бизнес Цензор
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Фонд госимущества передаст государственные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) НАК "Нафтогаз Украины" до конца текущего года. Об этом во время Еnergy talk show electricity market сообщил зампредседателя Фонда Константин Кошеленко, передает Интерфакс-Украина.

"По госТЭЦ приватизации не будет. Принято решение об их передаче "Нафтогазу". И Фонд их передаст до конца года, до начала отопительного сезона", – сказал он.

В то же время, по его словам, Фонд видит проблемы с приватизацией двух облэнерго "Тернопольоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго".

"По "Черкассыоблэнерго" необходимо объединить пакет с 25%-м пакетом, находящимся у ЧАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания" ("УкрЭСКО"). Поэтому, его приватизация может состояться, ориентировочно, во втором квартале 2022 года. "Тернопольоблэнерго" до сих пор ОАО, и там есть проблемы с проведением собрания акционеров из-за непорядочности регистратора", – разъяснил зампред Фонда.

При этом он отметил, что другие облэнерго готовы к приватизации, и по ним проводится отбор советников.

Он подтвердил, что "Центрэнерго" планируется к продаже также во втором квартале 2022 года.

"Заканчивается процесс отбора перспективных шахт, которые будут присоединены к "Центрэнерго" с целью продажи в составе ВИК", – отметил К.Кошеленко.

Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания готова принять в собственность и управление государственные теплоэлектроцентрали. При этом он добавил, что "Нафтогаз" сможет инвестировать в ТЭЦ с целью повышения энергоэффективности только в случае их передачи в уставный капитал компании, а не просто в управление. Также он допустил, что "Нафтогаз" в перспективе может стать партнером и для частных ТЭЦ, помогая им в энергоэффективности.

Как сообщалось, в августе 2020 года АМКУ согласовал передачу Фондом государственного имущества в управление "Нафтогаза" 6 ТЭЦ: имущественного комплекса госпредприятия "Северодонецкая ТЭЦ", а также корпоративных прав государства в АО "Одесская ТЭЦ", АО "Криворожская ТЭЦ", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Николаевская ТЭЦ" и АО "Днепровская ТЭЦ".

Однако затем премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против их передачи "Нафтогазу", назвав приоритетной задачей приватизацию государственных ТЭЦ, находящихся в управлении Фонда госимущества.

Напомним, осенью 2019 года в упраление ООО "Нафтогаз Тепло", входящего в группу компаний "Нафтогаз Украины", были переданы арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ", подконтрольных ранее братьям Дубневичам.

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