Нафтогазу до конца текущего года передадут государственные ТЭЦ Фонд госимущества передаст государственные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) НАК "Нафтогаз Украины" до конца текущего года. Об этом во время Еnergy talk show electricity market сообщил зампредседателя Фонда Константин Кошеленко, передает Интерфакс-Украина.



"По госТЭЦ приватизации не будет. Принято решение об их передаче "Нафтогазу". И Фонд их передаст до конца года, до начала отопительного сезона", – сказал он.



В то же время, по его словам, Фонд видит проблемы с приватизацией двух облэнерго "Тернопольоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго".



"По "Черкассыоблэнерго" необходимо объединить пакет с 25%-м пакетом, находящимся у ЧАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания" ("УкрЭСКО"). Поэтому, его приватизация может состояться, ориентировочно, во втором квартале 2022 года. "Тернопольоблэнерго" до сих пор ОАО, и там есть проблемы с проведением собрания акционеров из-за непорядочности регистратора", – разъяснил зампред Фонда.



При этом он отметил, что другие облэнерго готовы к приватизации, и по ним проводится отбор советников.



Он подтвердил, что "Центрэнерго" планируется к продаже также во втором квартале 2022 года.



"Заканчивается процесс отбора перспективных шахт, которые будут присоединены к "Центрэнерго" с целью продажи в составе ВИК", – отметил К.Кошеленко.



Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания готова принять в собственность и управление государственные теплоэлектроцентрали. При этом он добавил, что "Нафтогаз" сможет инвестировать в ТЭЦ с целью повышения энергоэффективности только в случае их передачи в уставный капитал компании, а не просто в управление. Также он допустил, что "Нафтогаз" в перспективе может стать партнером и для частных ТЭЦ, помогая им в энергоэффективности.



Как сообщалось, в августе 2020 года АМКУ согласовал передачу Фондом государственного имущества в управление "Нафтогаза" 6 ТЭЦ: имущественного комплекса госпредприятия "Северодонецкая ТЭЦ", а также корпоративных прав государства в АО "Одесская ТЭЦ", АО "Криворожская ТЭЦ", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Николаевская ТЭЦ" и АО "Днепровская ТЭЦ".



Однако затем премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против их передачи "Нафтогазу", назвав приоритетной задачей приватизацию государственных ТЭЦ, находящихся в управлении Фонда госимущества.



Напомним, осенью 2019 года в упраление ООО "Нафтогаз Тепло", входящего в группу компаний "Нафтогаз Украины", были переданы арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ", подконтрольных ранее братьям Дубневичам.



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