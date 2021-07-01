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Железорудные фьючерсы во втором квартале выросли в цене на 20%

01.07.21 13:15
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На 30 июня железорудные фьючерсы в Китае растут седьмой квартал подряд, несмотря на то, что падение рентабельности китайских сталелитейных заводов сказалось на ценах в заключительных торговых сессиях июня.

Самая продаваемая железная руда с поставкой в сентябре на Далянской товарной бирже завершила утреннюю сессию снижением на 1,8% до 1153 юаней ($178,58) за тонну, что на 15,1% ниже рекордного уровня 12 мая.

Тем не менее, железорудные фьючерсы закончат квартал с ростом почти на 20%, чему способствовало рекордное ралли в мае.

Высокий спрос на сырье в Китае привел к тому, что цены на железную руду достигли рекордных высот, что также вызвано тем, что китайские власти назвали чрезмерными рыночными спекуляциями.

По словам аналитиков, дорогое сырье в сочетании со снижением спроса на стальную продукцию негативно сказывается на прибыльности производителей стали.

Однако на Сингапурской бирже самый активный августовский контракт на железную руду держался на уровне $200 за тонну.

Контракты на стальную арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже подорожали на 0,1%, а горячекатаный рулон - на 0,7%. Нержавеющая сталь прибавила 0,9%.

Коксующийся уголь в Далянь упал на 0,9%, а кокс - на 2,3%.

МинПром

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