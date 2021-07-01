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Нормы законопроекта №5600 создают недопустимое давление на бизнес – Каленков

01.07.21 09:58
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В каждом разделе законопроекта №5600 содержатся нормы, которые не только создают недопустимое давление на бизнес — они препятствуют развитию экономики Украины и несут угрозы инвестиционному климату страны. Об этом заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков на своей странице в соцсети Facebook.

Он напомнил, что ранее горно-металлургический комплекс неоднократно высказывал свое однозначно негативное отношение к инициативам, заложенным в законопроекте. Кроме того с критикой законопроекта выступала Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата в Украине и многие другие бизнес-ассоциации.

"Так, к примеру, в проекте закона указана методика расчета ренты на железную руду, которая приведет к существенному росту рентных платежей. При расчете коэффициента взимания налога для железной руды авторы законопроекта заложили самые высокие ставки по сравнению с нашими конкурентами на глобальном рынке — Австралией, Бразилией, Южной Африкой. Это безусловно приведет к потере конкурентоспособности наших предприятий на мировом рынке и негативно отразится на экономике Украины", - отметил А.Каленков.

Он также обратил внимание на то, что авторы законопроекта предлагают увеличить ставки экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и ставки эконалога за выбросы СО2 в три раза. При этом президент "Укрметаллургпрома" отметил, что даже тот уровень налогов, который собирают сегодня (более 1 млрд грн), просто растворяется в бюджете и никак не влияет на уменьшение выбросов СО2.

Также законопроект предусматривает повышение в три раза налога за складирование горнорудных отвалов. "Абсолютно непонятное и нелогичное решение, по сути, для пустой породы, из которой уже извлечен металл. Особенно учитывая, что для других видов отходов (в том числе токсичных и очень токсичных), предполагаемый рост налога составляет всего 5%. Почему для горнорудных отвалов предусмотрено такое повышение? Никто не может объяснить. Это создает дисбаланс в системе налогообложения, и мы очень надеемся, что эта норма будет исключена", - сказал он.

По мнению А.Каленкова, отрицательный эффект от принятия норм этого законопроекта почувствуют все. "Будем надеяться, что в Верховной Раде услышат голос бизнеса, и народные депутаты не поддержат законопроект № 5600 даже в первом чтении", - подытожил президент "Укрметаллургпрома".

МинПром


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