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Vale инвестирует свыше 100 млн долл. в никелевую шахту в Канаде

01.07.21 12:54 , Металлоснабжение и сбыт
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Бразильская горнодобывающая корпорация Vale инвестирует 150 млн канадских долл. (122 млн долл. США) в продление на десять лет срока функционирования никелевой шахты Thompson в провинции Манитоба. В настоящее время на этом предприятии ежегодно добывается до 1,1-1,15 млн т руды, содержащей до 20 тыс. т никеля. Ее переработка осуществляется на комбинате Sudbury.

Как сообщает Vale, проект будет осуществляться в два этапа. На первом предусматривается, в частности, расширение критической инфраструктуры и увеличение энергоснабжения. Это даст возможность нарастить производительность на 30%.

В дальнейшем компания планирует провести дополнительные разведочные работы, рассчитывая найти новые залежи, что позволило бы продлить работу рудника и после 2040 г.

Никель является одним из пятерки металлов (наряду с медью, алюминием, кобальтом и литием), потребление которых должно значительно возрасти в процессе перехода к безуглеродной экономике. По прогнозу японской компании Sumitomo Metal Mining, спрос на никель со стороны производителей аккумуляторов в текущем году прибавит 18% по сравнению с прошлым годом, от 193 тыс. до 228 тыс. т.

Глобальное потребление металла при этом, как ожидается, вырастет на 9,2%, до 2,58 млн т. Однако вследствие ввода в строй новых мощностей по производству никельсодержащего чугуна (NPI) в Индонезии во втором полугодии рынок останется профицитным. Производство увеличится на 5,8% по сравнению с 2020 г. до 2,638 млн т.

МинПром

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