Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Минторг США установил антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы из Украины

01.07.21 09:12 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Министерство торговли в США заявило, что поставки бесшовных углеродистых и легированных стандартных, трубопроводных и напорно-компрессорных труб (SSLPP) из России, Украины и Южной Кореи осуществлялись по демпинговым ценам.

При этом размер антидемпинговых пошлин для российских компаний установлен на уровне 209,72%, а для производителей из Украины и Кореи — соответственно, 23,75 и 4,44%.

Кроме того, в ходе расследования Министерство торговли пришло к выводу о незаконном субсидировании экспорта бесшовных труб из России и Южной Кореи. Ставка компенсационной пошлины для российских компаний при этом составит 48,38%, а для корейских — 1,78%.

Теперь свое решение должна огласить в августе Комиссия по международной торговле (ITC). Она должна определить, нанес ли импорт ущерб американским производителям данной продукции. В случае положительного ответа на этот вопрос пошлины вступят в силу.

Инициатором расследования выступила компания Vallourec Star, подавшая петицию в июле 2020 г. В нем рассматривались также поставки из Чехии. Антидемпинговые пошлины на продукцию из этой страны были введены в апреле текущего года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:11
В мире увеличилось число миллионеров
10:57
На мировых рынках начала дешеветь заготовка
10:08
В Украине вступил в силу закон о рынке земли
09:58
Нормы законопроекта №5600 создают недопустимое давление на бизнес – Каленков
09:45
Индия продлила пошлины на импорт г/к проката из шести стран
08:57
Спотовая цена газа в Европе взлетела до нового максимума
08:02
С начала годы цены на нефть выросли в среднем на 50%
30.06.21
17:55
Укрзализныце хотят выделить 40 млрд грн госпомощи
17:37
Метинвест готов к IPO – глава СКМ
17:15
Инвесторов в ВИЭ хотят принудить к продаже электростанций – эксперт
16:58
Набсовет Нафтогаза пока отложил вопрос об отставке Витренко
16:37
Мотор Сич выпустит для Турции 14 двигателей для ударных вертолетов тяжелого класса
16:16
ДМЗ начал производство шахтной стойки СВП-17
15:54
Бизнес хочет диалога с Радой по вопросу ресурсного законопроекта
15:37
В Европе покупатели нержавейки хотят, чтобы заводы брали заказы на год вперед
15:15
НКРЭКУ не противостоит махинациям с электроэнергией госкомпаний
14:57
Vale в январе-мае увеличила экспорт железной руды на 13,1%
14:35
Государственный оборонный заказ на 2021 год выполнен на 68,75%
14:15
Технология Visio Froth позволит Метинвесту нарастить выпуск концентрата на 60 тыс. тонн в год
13:55
Настроения потребителей в Украине ухудшились
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!