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НБУ решил, что банкам больше не нужно рефинансирование

01.07.21 11:55 , Бизнес Цензор
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Национальный банк Украины начал постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер в части долгосрочного рефинансирования и операций своп процентной ставки.

Соответствующие изменения в операционном дизайне монетарной политики утверждены постановлением правления НБУ №64 от 29 июня и вступают в силу с 1 июля, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, с 1 июля уменьшены предельные сроки, на которые предоставляются долгосрочные кредиты рефинансирования и ограничены объемы соответствующих тендеров.

Так, согласно утвержденному Нацбанком графику тендеров по поддержке ликвидности банков сроком более 14 дней на третий квартал 2021 года их частота осталась неизменной: каждую пятницу месяца будут проходить тендеры рефинансирования сроком до 90 дней, а каждую вторую пятницу месяца – тендеры по долгосрочному рефинансированию. Но предельные сроки для долгосрочных кредитов рефинансирования будут сокращены с 5 до 3 лет.

Кроме того, начнут действовать ограничения объемов тендеров по долгосрочному рефинансированию. Для тендера, который состоится 9 июля, такое ограничение будет составлять 5 млрд грн, 13 августа – 4 млрд грн и 10 сентября – 3 млрд грн.

Кроме того, сокращена частота и предельные сроки аукционов своп процентной ставки. Согласно утвержденном графику, в третьем квартале частота таких аукционов уменьшится с двух до одного раза в месяц, а их срочность снизится с 5 до 3 лет.

Соответственно следующие аукционы своп процентной ставки состоятся 28 июля (сроком на 3 года), 18 августа (на 1 год) и 29 сентября (на 2 года).

В то же время максимальный размер условной суммы, которая будет предлагаться на аукционах своп процентной ставки, остался на уровне 500 млн грн.

Как сообщалось, 17 июня правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых, несмотря на то, что рост инфляции превысил прогноз. В то же время НБУ обещает постепенно свернуть программы долгосрочного рефинансирования с целью усилить эффект предыдущих повышений учетной ставки.

МинПром

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