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На мировых рынках начала дешеветь заготовка

01.07.21 10:57 , uaprom.info
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Среднемесячные цены на заготовку в июне по сравнению с маем снизились на $10-43 на всех региональных рынках вследствие ослабления летнего спроса на рынках ЮВА и MENA, сообщает ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

На внутреннем рынке китайской заготовки цены за последнюю неделю июня упали на $32-33 до $742-761/т exw с 13% НДС, а котировки на импортном рынке не превышают $650-660/т cfr. Вслед за негативным трендом в Китае импортеры из ЮВА начали добиваться снижения цен. Текущий рабочий уровень снизился до $675-690/т cfr, а покупатели готовы брать по $650/т cfr. В этих условиях вынуждены идти на уступки экспортеры заготовки из Ирана, снизив котировки на $5-10 до $640-655/т fob.

По словам аналитика "Укрпромвнешэкспертизы" Олега Гнитецкого, усиливается нисходящий тренд на рынке заготовки в странах Персидского залива. Текущие предложения колеблются в диапазоне $665-715/т cfr, а с началом сезона муссонов и падения спроса на готовый прокат в Индии покупатели ожидают поступлений индийской заготовки по $610/т fob ($645-650/т cfr ОАЭ).

Экспортеры из СНГ и Турции вынуждены снижать предложения на условиях fob из-за слабого спроса и роста затрат на доставку. В частности, экспортные цены на турецкую заготовку за неделю упали на $5 до $680-690/т fob. На $5 до $650-690/т fob сместились вниз котировки заготовки в портах Черного моря.

Гнитецкий прогнозирует, что производители СНГ, реализовав июльское производство, будут удерживать цены от снижения, предоставляя в ближайшие недели июля лишь незначительные скидки. В дальнейшем высокие цены на сырье и оживление спроса на готовый прокат с поставкой в сентябре обусловят формирование восходящего тренда.

Региональные рынки арматуры и катанки так же демонстрируют негативный тренд во второй декаде июня. В условиях постепенного ослабления спроса на фоне рекордно высоких объемов выплавки стали ухудшается ситуация на рынке Китая. Внутренние цены на арматуру и катанку в конце июня упали на $40 и $37 соответственно до $761/т exw и $824/т exw с 13% НДС.

Ухудшение ситуации в Китае и ожидания ослабления спроса на арматуру в летний период обусловливают выжидательную позицию покупателей из ЮВА. Текущие предложения на поставки арматуры в конце июля – в августе варьируются в диапазоне $740-800/т cfr, в среднем на $28 ниже, чем неделей ранее. Диапазон цен на катанку расширился до $750-880/т cfr против $780-850/т cfr на прошлой неделе. По словам О.Гнитецкого, импортеры ЮВА ожидают в начале июля рост предложений арматуры и катанки из Индии у нижней границы диапазона цен ($740-750/т cfr).

Девальвация лиры и слабая торговая активность сохраняется в Турции, что негативно сказывается на рынке. Внутренние и экспортные цены на арматуру за неделю упали на $10-15 до $700-740/т exw и $730-760/т fob. Более стабильная ситуация на рынке катанки, где внутренние цены стабилизировались на уровне $810-830/т exw, экспортные котировки остаются в диапазоне $835-850/т fob.

Благодаря устойчивому спросу продолжают наращивать цены производители ЕС и США. Заполнив портфели заказов на август, европейские компании приступили к реализации сентябрьского производства с поставкой в октябре. Внутренние цены на арматуру за неделю поднялись на 20 евро до 820-860 евро/т с доставкой.

Высокий уровень цен на руду и лом, а также доминирующие ожидания укрепления цен на прокат ввиду устойчивого спроса и ограниченного предложения усилят повышательные настроения в июле. В этих условиях производители СНГ в ближайшие недели будут стремиться поднять котировки, опираясь на устойчивый внутренний спрос и улучшение конъюнктуры на рынках ЕС и США.

МинПром

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