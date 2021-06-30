Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укрзализныце хотят выделить 40 млрд грн госпомощи

30.06.21 17:55 , Пора говорить
печать
размер текста:

Антимонопольный комитет Украины признал выделение средств из государственного бюджета допустимой государственной помощью "Укрзализныце". Речь идет о сумме в 40,4 млрд гривен (примерно 1,47 млрд долларов), распределенной примерно поровну за три года - на 2021-2023 гг.

Из этих средств чуть более 3 млрд. гривен из госбюджета уже выделено в 2021 г. на закупку 100 новых пассажирских вагонов. Это та самая закупка, которую сначала пытались провести через предусмотренных законом открытые тендеры, но затем провели вообще без тендера по переговорной процедуре. Закупать будут вагоны у Крюковского завода, причем первые 20 вагонов будут готовы уже в этом году.

В 2022 г. государство может направить на эти цели 16 млрд грн, а в 2023 г. — еще 21 млрд грн. На указанные средства планируется приобрести 568 пассажирских вагонов, а также 5 скоростных поездов, 43 пригородных электропоезда и 18 пригородных дизель-поездов.

Для этого упомянутый Крюковский завод уже заявил о возможности производства новых моделей скоростных поездов, а также о разработке обычных пригородных электропоездов. Также уже имеются в производстве современные трехвагонные дизель-поезда - сейчас "Укрзализныця" ищет возможности оплатить оставшиеся пять таких поездов из шести ранее заказанных.

В частности, такие дизель-поезда могут обеспечить давно предлагаемый нами проект регионального экспресса в Одесской области - между Одессой и Измаилом. А более современные электропоезда могли бы курсировать в формате экспресса между Одессой и Подольском, между Одессой и Белгородом-Днестровским через Затоку, а также задействованы в городских перевозках внутри Одессы.

В ближайшее время планируется решить ряд вопросов относительно организации пассажирских перевозок в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом. В частности, к 2022 г. должен быть заключен договор между министерством инфраструктуры и УЗ об организации перевозок пассажиров железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении, где четко будут указаны обязательства по предоставлению перевозочных услуг, срок действия и условия приобретения подвижного состава. Также потребуется разработать и принять нормативно-правовой или распорядительный акт об утверждении методики расчета компенсации по оказанию перевозочных услуг.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:37
Метинвест готов к IPO – глава СКМ
17:15
Инвесторов в ВИЭ хотят принудить к продаже электростанций – эксперт
16:58
Набсовет Нафтогаза пока отложил вопрос об отставке Витренко
16:37
Мотор Сич выпустит для Турции 14 двигателей для ударных вертолетов тяжелого класса
16:16
ДМЗ начал производство шахтной стойки СВП-17
15:54
Бизнес хочет диалога с Радой по вопросу ресурсного законопроекта
15:37
В Европе покупатели нержавейки хотят, чтобы заводы брали заказы на год вперед
15:15
НКРЭКУ не противостоит махинациям с электроэнергией госкомпаний
14:57
Vale в январе-мае увеличила экспорт железной руды на 13,1%
14:35
Государственный оборонный заказ на 2021 год выполнен на 68,75%
14:15
Технология Visio Froth позволит Метинвесту нарастить выпуск концентрата на 60 тыс. тонн в год
13:55
Настроения потребителей в Украине ухудшились
13:33
Нефть подорожала до 75 долл. за баррель
13:15
Крупный бизнес заинтересован в улучшении инвестиционной привлекательности Украины
12:57
Принятие налогового законопроекта обвалит ВВП Украины
12:56
Законопроект № 4167 является картой деиндустриализации Украины – Магера
12:35
Среди металлургов мира ширится мнение о вреде антидемпинговых пошлин
12:28
Необходимо пересмотреть систему налогообложения для агрохолдингов – Шпенов
12:13
Китай подал иск в ВТО против австралийских пошлин
11:57
В КНР ожидают падения цен на уголь в июле
29.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!