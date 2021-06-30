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Набсовет Нафтогаза пока отложил вопрос об отставке Витренко

30.06.21 16:58 , Бизнес Цензор
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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украина" отложил рассмотрение вопроса о возможном отстранении председателя правления компании Юрия Витренко на одно из следующих заседаний. Об этом говорится в сообщении набсовета по итогам заседания 24-25 июня.

При этом набсовет компании обратил внимание главы правления на необходимость коллегиального принятия решений.

"Независимые директора четко дали понять, что наблюдательный совет стремится к коллегиальному подходу к управлению компанией и в соответствии с Уставом компании решения принимаются большинством голосов членов правления, а главные вопросы должны передаваться на решение наблюдательному совету", – сказано в сообщении.

Кроме того, набсовет обратил внимание правления на необходимость соблюдения процедур в сфере принятия на работу и увольнения.

"Подчеркивается, что это возможно осуществлять исключительно с учетом функций и полномочий не только набсовета и правления, но и руководителей, непосредственно ответственных за работников, на которых влияет эта ситуация. Кроме того, набсовет обратился с требованием пересмотреть внутренние документы по вопросам комплаенса на предмет их приемлемости и устранения пробелов, которые могут существовать", – сказано в сообщении.

В свою очередь Ю.Витренко пообещал, что пересмотр стратегии и организационной структуры компании будет завершен к 1 июля.

"Завершение просмотра должно стать важным шагом вперед, поскольку такой пересмотр на самом деле замедляет текущую деятельность и создает неопределенность относительно будущего организационной структуры и стратегии группы. Многие трансформационные активности пока приостановлены, часть ключевых людей уже покинули организацию. Чем дольше продлится эта неопределенность, тем больше это повлияет на персонал компании, результаты деятельности "Нафтогаза" и его будущее", – указано в сообщении.

МинПром

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