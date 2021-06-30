ДМЗ начал производство шахтной стойки СВП-17 Днепровский металлургический завод (ДМЗ) группы DCH Александра Ярославского освоил производство шахтной стойки СВП-17. Новый продукт используется для изготовления арочной крепи горных выработок твёрдых пород и весьма востребован на рынке.



ДМЗ давно производит стойки СВП 22, 27 и 33. Теперь по заказу горнодобывающих предприятий в портфеле предприятия появилась и более легкая, универсальная СВП 17. Этот профиль лучше подходит при добыче руды ближе к поверхности.



В прокатном цехе № 2 (стан "550") прокатали первую промышленную партию новой стойки – 350 тонн. Вся продукция уже реализована, в том числе, 90 тонн ДМЗ поставил на рудник Сухая Балка.



"Днепровский металлургический завод постоянно работает над увеличением своего портфеля продукции. Шахтную стойку СВП-17 в Украине на сегодня производит только наше предприятие. Мы планируем реализовывать новый продукт на внутреннем рынке и в странах ближнего зарубежья", – подчеркнул Виталий Баш, генеральный директор ДМЗ.



ЧАО "Днепровский металлургический завод" группы DCH Александра Ярославского – металлургическое предприятие полного цикла. В 2020 году завод произвел 160 тыс. тонн чугуна, 175 тыс. тонн стали и 140 тыс. тонн проката. Ежемесячно завод производит около 20 видов готового проката для поставки украинским и зарубежным потребителям. Продукция завода экспортируется более чем в 40 стран мира.



МинПром



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